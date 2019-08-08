Никто не проголосовал! Названы кандидаты в Раду, набравшие ноль голосов. Список

В Украине 14 кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам не получили ни одного голоса на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Как сообщает "Чесно", все кандидаты были самовыдвиженцами на Донбассе. 11 кандидатов в 51-м округе Донецкой области и трое – в 105-м Луганской области.

"Это означает, что и сами кандидаты не проголосовали за себя, ведь многие из них жили даже не в пределах округа, а в Киеве и других областях. Поэтому они даже не имели возможности это сделать. Такая характеристика является свидетельством того, что эти кандидаты зарегистрированы как технические", – сказано в сообщении.

Новости На выборах президента 2024 украинцы будут голосовать смартфонами

Ноль голосов на 51 округе в Донецкой области получили:

Житинский Игорь Юрьевич

Карбан Игорь Алексеевич

Кроха Олег Григорьевич

Олейник Андрей Юрьевич

Остапенко Леся Григорьевна

Ромашкина Алина Александровна

Степаненко Александр Леонидович

Чанов Дмитрий Геннадьевич

Черенкова Марина Анатольевна

Шморгун Юрий Иванович

Ясиновский Владимир Николаевич

Выборы в Украине

Также ноль голосов получили следующие кандидаты на 105 округе Луганской области:

Никитченко Владимир Олегович

Подгорная Дарья Сергеевна

Смольников Иван Станиславович

При этом по одному голосу получили 11 кандидатов, по два – четыре кандидата, по три голоса – еще четыре кандидата.

В целом 41 кандидат получил менее чем 10 голосов: всего – 21 кандидат получил 10 голосов в одном и том же 105-м округе, 19 кандидатов – в 51-м округе, один – в 133-м округе (Луганская область). При этом 18 человек из 41 кандидата временно не работают.

"Это также свидетельство того, что эти кандидаты могли выполнять чисто техническую функцию", – отметили в "Чесно".

Как сообщал OBOZREVATEL, ЦИК провалила подсчет результатов выборов в парламент.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!