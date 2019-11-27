"Никто не может высказаться!" Исключенный из "Слуги народа" нардеп рассказал о диктатуре в партии

Руководство "Слуги народа" насильно собирало подписи за исключение нардепа Антона Полякова. При этом ни высказаться против, ни выступить, исключенному парламентарию никто не дал.
Как рассказал сам избранник в интервью OBOZREVATEL, несмотря на громкие заявления руководства монобольшинста, он еще официально числится в партии. Ведь чтобы исключить — нужно провести полноценное собрание, но для этого нет ни устава, ни положения партии.
"После того, как даже половины фракции не было на заседании, вручную против меня начали собирать подписи в зале. Мы сами понимаем, что сбор подписей — немного другое.
Анна Скороход и Антон Поляков
Нет возможности ни у людей высказаться, ни у меня. Поэтому когда пошли по залу собирать — это полный бред. Ко мне люди подходили и рассказывали, как от них требовали проголосовать против меня. Сейчас же процесс остановился: кто уехал на округа, кто по комитетам работает", — заявил Поляков.
Как сообщал OBOZREVATEL:
На закрытом заседании фракции "Слуга народа" 15 ноября было принято решение исключить из ее рядов народных депутатов Анну Скороход и Антона Полякова.
За день до этого Скороход заявила, что правоохранительные органы задержали ее мужа Алексея Алякина в отместку за то, что она отказалась голосовать за земельную реформу.
В Генпрокуратуре официально сообщили, что Алякин объявлен в международный розыск и его задержали по подозрению в особо крупном мошенничестве.
Скороход рассказала, что "слуги" получают зарплаты "в конвертах".
Поляков в свою очередь обнародовал запись разговора "слуг народа" с полицией Кривого Рога. Юрий Корявченков (Юзик) на ней рассказывал правоохранителям, что и с кем "решать".
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