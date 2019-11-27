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29 ноября • обновлено в 11:57
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"Никто не может высказаться!" Исключенный из "Слуги народа" нардеп рассказал о диктатуре в партии

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Руководство "Слуги народа" насильно собирало подписи за исключение нардепа Антона Полякова. При этом ни высказаться против, ни выступить, исключенному парламентарию никто не дал.

Как рассказал сам избранник в интервью OBOZREVATEL, несмотря на громкие заявления руководства монобольшинста, он еще официально числится в партии. Ведь чтобы исключить — нужно провести полноценное собрание, но для этого нет ни устава, ни положения партии.

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"После того, как даже половины фракции не было на заседании, вручную против меня начали собирать подписи в зале. Мы сами понимаем, что сбор подписей — немного другое.

Анна Скороход и Антон Поляков

Анна Скороход и Антон Поляков

Нет возможности ни у людей высказаться, ни у меня. Поэтому когда пошли по залу собирать — это полный бред. Ко мне люди подходили и рассказывали, как от них требовали проголосовать против меня. Сейчас же процесс остановился: кто уехал на округа, кто по комитетам работает", — заявил Поляков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Владимир Иванов Владимир Иванов
Тема
Скандалы вокруг "Слуги народа"
Персоны
Антон Поляков Анна Скороход
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Партия Слуга народа
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