"Никто не давил!" Зеленский поставил точку в скандале с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский отрицает, что глава США Дональд Трамп давил на него и выдвигал какие-либо условия.

Так, в интервью изданию Kyodo News глава государства сказал, что его никто не подталкивал к расследованию дела, в котором фигурирует бывший вице-президент США Джо Байден.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп twitter.com

"На меня никогда не оказывали давления и не было никаких условий", – подчеркнул он.

Речь идет о возможном давлении вокруг проведения саммита в сентябре и предоставления вооруженной помощи Украине.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как экс-спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер дал показания по делу о возможном давлении президента Дональда Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского.

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