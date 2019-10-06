Главная Новости
6 октября • обновлено в 13:40
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Никто не давил!" Зеленский поставил точку в скандале с Трампом

804 Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский отрицает, что глава США Дональд Трамп давил на него и выдвигал какие-либо условия.

Так, в интервью изданию Kyodo News глава государства сказал, что его никто не подталкивал к расследованию дела, в котором фигурирует бывший вице-президент США Джо Байден.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп

twitter.com

Новости
"Не хотел звонить Зеленскому!" Трамп сделал предательское заявление о разговоре

"На меня никогда не оказывали давления и не было никаких условий", – подчеркнул он.

Речь идет о возможном давлении вокруг проведения саммита в сентябре и предоставления вооруженной помощи Украине.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как экс-спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер дал показания по делу о возможном давлении президента Дональда Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Встреча Трампа и Зеленского" на OBOZREVATEL.

Тема
Встреча Трампа и Зеленского
Персоны
Владимир Зеленский Дональд Трамп
Место
Украина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
3
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
шпион трамп агент путина ! куда смотрит фсб цру и конгресс сша?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Точку??? Ой ли...Это только начала позора страны под названием Украина))))))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel