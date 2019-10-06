"Никто не давил!" Зеленский поставил точку в скандале с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский отрицает, что глава США Дональд Трамп давил на него и выдвигал какие-либо условия.
Так, в интервью изданию Kyodo News глава государства сказал, что его никто не подталкивал к расследованию дела, в котором фигурирует бывший вице-президент США Джо Байден.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп
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"На меня никогда не оказывали давления и не было никаких условий", – подчеркнул он.
Речь идет о возможном давлении вокруг проведения саммита в сентябре и предоставления вооруженной помощи Украине.
Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как экс-спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер дал показания по делу о возможном давлении президента Дональда Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского.
Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку скандального разговора, который прошел между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и привел к началу процедуры импичмента у американцев.
В ходе разговора Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена". На эту тему лидер США накануне запустил скандальное предвыборное видео, жестко разгромив демократов.
Также Сенат США намерен рассмотреть вопрос об импичменте президента Дональда Трампа, если за это проголосуют в Палате представителей.
При этом Трамп заявил, что начатая процедура импичмента американской демократической партии является государственным переворотом.
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