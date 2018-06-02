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"Никто не будет умирать за Украину": дипломат высказался о значении НАТО

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Ни одна из стран-членов НАТО не захочет "умирать" за Украину, которой в вопросе национальной безопасности нужно рассчитывать в первую очередь на свою армию.

Такое заявление сделал украинский дипломат и бывший министр иностранных дел государства Владимир Огрызко в интервью "Радио Свобода".

"Нам в первую очередь нужна очень мощная, серьезная армия. За нас никто не будет умирать из любой стран-членов НАТО. Это объективная реальность", - сказал он.

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"Гаранты нашей территориальной целостности также не будут умирать за нас, хоть в Будапеште и поклялись это делать", - подчеркнул дипломат.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ЕС обратились к Украине относительно ее вступления в НАТО.

Персона
Владимир Огрызко
Место
Украина
Объект
НАТО
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