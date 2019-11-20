"Никому не говорите": Зеленский хочет менять нардепов

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что уже настало время менять нынешних украинских нардепов.

Такие словам прозвучали от него 20 ноября во время общения с детьми на Всеукраинском форуме "Украина растет вместе со мной", передает ТСН.

Во время разговора с одной из участниц форума Зеленский заявил, что "Украина должна быть свежей".

"Даша, подтягивайте таких, как вы, в Верховную Раду. Никому не говорите, но уже нужно менять и этих (депутатов. – Ред.)", – сказал Зеленский.

Зеленский хочет менять нардепов Liga.net

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 ноября, на закрытом заседании фракции "Слуга народа" исключили из ее рядов народных депутатов Анну Скороход и Антона Полякова.

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