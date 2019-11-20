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20 ноября • обновлено в 11:50
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"Никому не говорите": Зеленский хочет менять нардепов

6.1т
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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что уже настало время менять нынешних украинских нардепов.

Такие словам прозвучали от него 20 ноября во время общения с детьми на Всеукраинском форуме "Украина растет вместе со мной", передает ТСН.

Во время разговора с одной из участниц форума Зеленский заявил, что "Украина должна быть свежей".

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"Даша, подтягивайте таких, как вы, в Верховную Раду. Никому не говорите, но уже нужно менять и этих (депутатов. – Ред.)", – сказал Зеленский.

Зеленский хочет менять нардепов

Зеленский хочет менять нардепов

Liga.net

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 ноября, на закрытом заседании фракции "Слуга народа" исключили из ее рядов народных депутатов Анну Скороход и Антона Полякова.

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Автор
Екатерина Луговская Екатерина Луговская
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
В детском саду пообещал?
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Скирда Женя
Скирда Женя
Вас всех уже менять нужно, все ваши обещания (основные на которые и повелось 73 % наивных идиотов) оказалось стопроцентной ложью!!! И что ещё смешнее для 25% населения , так это ТО ЧТО ВЫ ДАЖЕ НЕ СТАЛИ ПЫТАТЬСЯ ВЫПОЛНЯТЬ СВОИ ОБЕЩАНИЯ!!!!!
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tosirova tossika
tosirova tossika
уже выборами и майданами стали самым нищим хутором в цээвропе....уже и население вдвое сократилось вновь , скоро придут новые и аборигены точно запануют ! любо-дорого смотреть как имеют пустоголовых украинцев !
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