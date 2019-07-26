Відомо, що 12 червня Закон "Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України" був направлений Верховною Радою на підпис Президенту. З того часу пройшло вже 45 днів, а Президент так і не здійснив жодних з передбачених Конституцією дій щодо нього. Після своїх 15 законних днів на ветування або ж підписання, Зеленський вже 30 днів порушує Конституцію, зокрема, статтю 94:

"Закон підписує Голова Верховної Ради України і невідкладно направляє його Президентові України.

Президент України протягом п'ятнадцяти днів після отримання закону підписує його, беручи до виконання, та офіційно оприлюднює його або повертає закон зі своїми вмотивованими і сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України для повторного розгляду."

Виглядає таким чином, що метод судового та суспільно-політичного тиску, який я застосовував до минулої влади з метою виконання нею Конституції, доведеться використовувати і для нинішньої. В свій час, через те, що Порошенко не підписав закон про мораторій на вивезення лісу-кругляка, мені довелось подавати до суду на спікера Гройсмана, який порушив норму Конституції про оприлюднення цього закону.

Нагадаю, що узаконення ТСК означає і узаконення процедури імпічменту - однієї з головних обіцянок старої і нової влади!

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