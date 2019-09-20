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20 сентября • обновлено в 13:49
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Николай Томенко
Николай Томенко
Украинский политик Все статьи автора

Як скасували депутатську недоторканність лише для л*хів

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Вчорашнє неголосування за виключення із законодавства норм, які розблоковують реальний механізм застосування єдиної системи відповідальності і для депутатів - демонструє цинізм вже й нових членів парламенту.

Нагадаю,що вчора лише 196 депутатів підтримали виключення із Закону України "Про статус народного депутата України" головної перепони для реального скасування депутатської недоторканності:

"стаття 27. Недоторканність народного депутата.

2.Обшук, затримання народного депутата чи огляд особистих речей і багажу, транспорту, жилого чи службового приміщення народного депутата, а також порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції та застосування інших заходів, що відповідно до закону, обмежують права і свободи народного депутата, допускаються лише у разі, коли Верховною Радою України надано згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо."

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Отож, вчора фактично ( не голосували, утрималися, відсутні) ПРОТИ реального скасування депутатської недоторканності проголосували:

67 членів фракції "Слуга народу";

всі члени фракцій Медведчука-Бойка, Порошенка, Тимошенко й 10 членів фракції "Голос" на чолі з Вакарчуком.

Нині маємо вже типову ситуацію в межах ідеології "українського політичного цинізму" -

скасували депутатську недоторканність для лохів.

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Автор
Николай Томенко Николай Томенко
Тема
Депутатская неприкосновенность
Место
Украина
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bregovich mark
bregovich mark
73 % лохов.Пользуйтесь.Приятного аппетита!!
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Мосин Клим
Мосин Клим
для зебилов и так сойдет))
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Привет лохам и поклонникам Зелепукина, это примерно тот же вариант, что и с импичментом Президнту. Он вроде бы есть, но его нет. И одно и другое, одним словом - ихтамнеты.
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