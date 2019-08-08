Тут нові депутати від президентської партії "Слуга народу" пропонують законодавчо визначити особливості діяльності українських ЗМІ в умовах війни.
Тобто, не лише прописати "глосарій війни" - термінологію що таке окупаційні війська,сепаратисти, непроголошені республіки, а й передбачити можливістьобмеження інформації для громадян.
Подібні ініціативи мали місце і від старих депутатів, зокрема Пашинського і К.
Мій підхід незмінний як до Пашинського, так і до депутатів Зеленського:
якщо війна,то війна для всіх!
Отож, в умовах війни треба не лише обмежувати свободу слова,
а й обмежити зарплати депутатам і всім високопосадовцям (а нині "Слуга народу" планує депутатам ще й премії додати);
оптимізувати кількість бюджетних коштів на утримання всіх структур центральної та місцевої влади, включно з державними компаніями;
заборонити використання бюджетних фінансів на організацію концертів, шоу чи будівництво фонтанів, пам`ятників і церков;
зупинити фінансуванні партій олігархів і просто мільйонерів за гроші платників податків...
Бо війна, так війна!
П.С. Міжі іншим, якщо б Україні законодавчо був встановлений військовий стан,то президентські й дочасні парламентські вибори не відбулися!
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