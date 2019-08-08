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Николай Томенко
Николай Томенко
Украинский политик Все статьи автора

Війна, так війна...для всіх!

1.6т Читать материал на украинском

Тут нові депутати від президентської партії "Слуга народу" пропонують законодавчо визначити особливості діяльності українських ЗМІ в умовах війни.

Тобто, не лише прописати "глосарій війни" - термінологію що таке окупаційні війська,сепаратисти, непроголошені республіки, а й передбачити можливістьобмеження інформації для громадян.

Подібні ініціативи мали місце і від старих депутатів, зокрема Пашинського і К.

Мій підхід незмінний як до Пашинського, так і до депутатів Зеленського:

якщо війна,то війна для всіх!

Новости
Ми всі – платники податків

Отож, в умовах війни треба не лише обмежувати свободу слова,

а й обмежити зарплати депутатам і всім високопосадовцям (а нині "Слуга народу" планує депутатам ще й премії додати);

оптимізувати кількість бюджетних коштів на утримання всіх структур центральної та місцевої влади, включно з державними компаніями;

заборонити використання бюджетних фінансів на організацію концертів, шоу чи будівництво фонтанів, пам`ятників і церков;

зупинити фінансуванні партій олігархів і просто мільйонерів за гроші платників податків...

Бо війна, так війна!

П.С. Міжі іншим, якщо б Україні законодавчо був встановлений військовий стан,то президентські й дочасні парламентські вибори не відбулися!

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Автор
Николай Томенко Николай Томенко
Место
Украина
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