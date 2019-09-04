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4 сентября • обновлено в 11:49
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Николай Томенко
Николай Томенко
Украинский политик Все статьи автора

В "державі у смартфоні" не може бути "уряду у футлярі"

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Серед нових ініціатив влади я підтримую концепцію "держава в смартфоні", яка, на мою думку, є дуже своєчасною, адже це налагодить зворотній зв`язок з суспільством. Але влада теж має бути почутою, тому я вважаю, що дуже важливо не закривати засідання уряду та комітетів, а навпаки, зробити їх більш відкритими. Для цього не потрібно запрошувати журналістів та десятки камер. Щоб не перетворювати роботу на шоу, достатньо однієї камери, яка б могла транслювати процес прийняття важливих рішень на сайті комітету ВР чи кабміну.

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Звичайно, є ряд питань, які виносити на широкий загал не можна. Це стосується інформації, яку наші вороги можуть використати проти нас. Але коли на засіданнях обговорюють кадрові призначення чи розподіл бюджетних коштів, гласність повинна бути. В свій час я ініціював обов`язковість онлайн-трансляцій засідань парламентських комітетів та уряду. Ця ініціатива із зрозумілих причин не була підтримана владою Порошенка-Гройсмана. В 21 столітті ми маємо можливість наблизити суспільство до процесу прийняття рішень та зробити владу більш відкритою. Сподіваюсь, концепцію "держава у смартфоні" буде реалізована в повному обсязі і буде означати й "уряд і парламент у смартфоні", а не "у футлярі".

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Автор
Николай Томенко Николай Томенко
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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