Унікальні "фішечки" нової Верховної Ради
1. Унікальна депутатська група "За майбутнє" із колишніх депутатів партій Януковича, Яценюка, Коломойського і Порошенка;
2. Унікальна система голосування за законопроекти і постанови, текстів, яких досі не має на офіційному сайті ВР;
3. Унікальний тимчасовий міністр по боротьбі з ПУТЧАМИ;
4. Унікальні міністерства, які поєднали "ворогуючі" місії й завдання (енергетика і екологія в одному міністерстві – це найбільш неповторна ідея);
5. Унікальний комітет зі свободи слова із … 5 депутатів представників двох фракцій.
6. Унікальна, чисто лібертаріанська, постанова про висвітлення діяльності ВР, де в пункті 2. дана вказівка агентству УКРІНФОРМ "на вимогу Голови ВР безкоштовно передавати тексти його екстрених виступів та заяв з важливих питань державного життя"?!
7. Унікальна розсадка депутатів, яка дає можливість українському народу через журналістів-посередників, які владі не потрібні, вивчати нову ментальність нових слуг народу;
8. І унікальні нові депутати, які не розуміють, як можна жити на таку ганебно низьку депутатську зарплату (35+35+помічники+ проживання+транспорт+відрядження…) і як можна сидіти в таких незручних кріслах?!
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