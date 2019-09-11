Главная Новости
12 сентября • обновлено в 00:05
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Блоги - Новости политики

Николай Томенко
Николай Томенко
Украинский политик Все статьи автора

Про "Зелену книгу" Зеленського

7.5т Читать материал на украинском

Як відомо, у свій час багаторічний лідер Лівії Муаммар Каддафі виклав у своїй "Зеленій книзі" власну філософію та систему управління країною.

Якщо сказати коротко, то Каддафі запропонував традиційні інститути демократії змінити на систему народних комітетів, з допомогою яких він міг діяти як авторитарний керівник держави.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Діяльність команди Зеленського: від нього самого до "зеленої більшості" Верховної Ради дуже нагадує вище згадану лівійську методику. Всі рішення ухвалюються не з огляду на приписи Конституції та Законів, а посилаючись на "волю народу" або "думку більшості".

Новости
Земельну реформу почнемо з малих батьківщин нинішньої влади

Для прикладу, стаття 89 Конституції та стаття 171 Регламенту прямо вимагають для здійснення процедури імпічменту та проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес, ухвалення саме Закону про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову комісію. Натомість, цей Закон Президент і не ветує, і не підписує вже майже 100 днів! Натомість, ВР ухвалює з тотальним порушенням Регламенту непотрібний Закон про імпічмент, який переписує 90 відсотків діючої Глави 30 діючого Регламенту?!

От я і думаю: а може дійсно, нині життя в Україні визначає не Конституція України, а якась "Зелена книга України"

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Николай Томенко Николай Томенко
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
3
3
Смешно
11
Интересно
101
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Надежда Вера
Надежда Вера
Наконец Томенко путное сказал, а в предвыборное время ни то, ни се
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Камоцкий Владимир
Камоцкий Владимир
Шоу "95 квартала" продолжается. Запасаемся тухлыми яйцами. (пока яйцами) для встречи прЗЕдента, потом буду яйца с резьбой.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Журба Валентина
Журба Валентина
что характерно - Рада, хоть напоследок что-то путное приняла - вполне внятный закон об импичменте! Заодно закон о ТСК. Как оказалось - для Зели важнее, как для Кадырова,важнее извинения
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel