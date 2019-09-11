Як відомо, у свій час багаторічний лідер Лівії Муаммар Каддафі виклав у своїй "Зеленій книзі" власну філософію та систему управління країною.

Якщо сказати коротко, то Каддафі запропонував традиційні інститути демократії змінити на систему народних комітетів, з допомогою яких він міг діяти як авторитарний керівник держави.

Володимир Зеленський

Діяльність команди Зеленського: від нього самого до "зеленої більшості" Верховної Ради дуже нагадує вище згадану лівійську методику. Всі рішення ухвалюються не з огляду на приписи Конституції та Законів, а посилаючись на "волю народу" або "думку більшості".

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Для прикладу, стаття 89 Конституції та стаття 171 Регламенту прямо вимагають для здійснення процедури імпічменту та проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес, ухвалення саме Закону про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову комісію. Натомість, цей Закон Президент і не ветує, і не підписує вже майже 100 днів! Натомість, ВР ухвалює з тотальним порушенням Регламенту непотрібний Закон про імпічмент, який переписує 90 відсотків діючої Глави 30 діючого Регламенту?!

От я і думаю: а може дійсно, нині життя в Україні визначає не Конституція України, а якась "Зелена книга України"

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