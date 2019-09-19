Главная Новости
19 сентября • обновлено в 15:41
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Блоги - Новости политики

Николай Томенко
Николай Томенко
Украинский политик Все статьи автора

Про "маячню" з купівлею землі іноземцями

993 Читать материал на украинском

Порадував нині Президент, який підтримав певні вимоги Всеукраїнської аграрної ради та відомих фахівців, зокрема щодо можливого продажу земель с/г призначення лише громадянам України. І це - добре!

Подивував нині Президент емоційною філіпікою про те, що "страшилки про китайців, арабів..які вивозуть нашу землю-маячня". Нагадаю, що в Туреччині Президент заявив:

"В Україні уже є турецькі компанії, які володіють землею...Сподіваюсь таких компаній стане значно більше..."

Новости
1,5 млрд з бюджету ми вже не віддаємо Шарію-Кернесу-Гройсману. Що далі?

Ну якось незручно виходить з цією маячнею.

Подискутував би з Президентом, щодо права на продаж земель сгпризначення юридичним особам.

Очевидно, що на першому етапі мова може йти виключно про громадян України, лише про фізичних осіб, які вже ефективно працюють в сг. та пройдуть перевірку на походження власних коштів на покупку.

І головний висновок:професійний і неспішний процес створення ринку землі - це спільна справа, яку треба робити з українськими фахівцями, місцевими громадами, фермерами, малим і середнім агробізнесом, а не з аграрними олігархами чи турецькими бізнесменами!

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "земельная реформа" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Николай Томенко Николай Томенко
Тема
земельная реформа
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
4
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Засеян Газон
Засеян Газон
А бандитам фістінг! (С)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel