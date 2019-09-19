Порадував нині Президент, який підтримав певні вимоги Всеукраїнської аграрної ради та відомих фахівців, зокрема щодо можливого продажу земель с/г призначення лише громадянам України. І це - добре!
Подивував нині Президент емоційною філіпікою про те, що "страшилки про китайців, арабів..які вивозуть нашу землю-маячня". Нагадаю, що в Туреччині Президент заявив:
"В Україні уже є турецькі компанії, які володіють землею...Сподіваюсь таких компаній стане значно більше..."
Ну якось незручно виходить з цією маячнею.
Подискутував би з Президентом, щодо права на продаж земель сгпризначення юридичним особам.
Очевидно, що на першому етапі мова може йти виключно про громадян України, лише про фізичних осіб, які вже ефективно працюють в сг. та пройдуть перевірку на походження власних коштів на покупку.
І головний висновок:професійний і неспішний процес створення ринку землі - це спільна справа, яку треба робити з українськими фахівцями, місцевими громадами, фермерами, малим і середнім агробізнесом, а не з аграрними олігархами чи турецькими бізнесменами!
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