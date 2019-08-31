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Николай Томенко
Николай Томенко
Украинский политик Все статьи автора

Попередній огляд перших із майже 500 анонсованих владою змін до Конституції України

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Отож, серед багатьох двозначних пропозицій щодо конституційних змін є такі, що є апріорі неприйнятними і абсурдними.

Так, пропонується розширити повноваження ВР і дозволити їй створювати та фінансувати із бюджету консультативні, дорадчі та допоміжні органи (законопроект 1016). Комітетів, комісій, секретаріату ВР та помічників депутатів на загальну суму із бюджету в майже 2 мільярди грн. виявляється мало.

Іншим законопроектом пропонується дозволити ВР призначити не лише Уповноваженого з прав людини, а й УПОВНОВАЖЕНИХ ВР за додержанням Конституції і законів в окремих сферах ( законопроект 1028). А навіщо тоді МИ вже фінансуємо Конституційний Суд і відповідні комітети ВР?

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Складається враження, що нині реалізується сценарій нової влади – закріпити в Конституції якомога більше повноважень і нових посад для свої бізнес-партнерів, однокурсників чи сватів.

Одним словом, працевлаштуємо їх разом…

А не пробували спочатку дотримуватись Конституції і ухвалити ті Закони, які основний Основний Закон вимагає:

Про всеукраїнський і місцевий референдуми;

Про спеціальні слідчі комісії;

Про консультативні та дорадчі органи при Президентові України…

А вже потім змінювати Конституцію.

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Автор
Николай Томенко Николай Томенко
Тема
Реформы в Украине
Место
Украина
Тег
реформа
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Макарский Александр
Макарский Александр
Про кастрюлю,як символ леворюции гиднисти не забудьте...
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