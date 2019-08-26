До історії питання.
Як відомо, ухвалення нового Виборчого кодексу на засадах пропорційної системи і з відкритими списками було однією із головних політичних обіцянок влади після Революції Гідності. І такий законопроект зареєстрували представники коаліції "Європейська Україна" 2 жовтня 2015 року. Після більш як дворічної паузи законопроект ухвалили у першому читанні - 7 листопада 2017 року. Далі - 9 РАЗІВ було перенесено його розгляд у 2 читанні.
За 10 днів до парламентських виборів, тобто 11 липня 2019 року, та з 17 спроби Виборчий кодекс ухвалено у другому читанні.
12 липня - було розглянуто Постанову Писаренка-Святаша про скасування результатів голосування за Виборчий кодекс на підставі статті 47 Регламенту ВР. Скасування Закону підтримало всього 2 депутати і таким чином, його підписання було розблоковано.
Далі у відповідності із статтею 130 Регламенту "не пізніш як у десятиденний строк" текст Закону оформляється головним комітетом та візується відповідальними особами.
Голова ВР підписує поданий на підпис Закон не раніше двох і не пізніше п‘яти днів з дня його подання.
Таким чином, новий Виборчий кодекс мусив бути підписаний Головою ВР Парубієм
не пізніше як за 15 днів після голосування 12 липня. Нині минуло 45 днів, а отже А.Парубій вже 30 днів порушує приписи та вимогу статті 130 регламенту ВР України!
Як бачите, на відповідній офіційній сторінці ВР досі міститься надпис "готується на підпис".
Що ж відбувається нині?
Я так розумію, що ухвалення нового Виборчого кодексу за 10 днів до виборів виконало свою тактичну передвиборчу функцію в інтересах щонайменше однієї партії. Натомість, остаточний текст закону залишився загадкою для всіх депутатів, які за нього голосували і досі йде дискусія про реальний текст закону, який треба підписувати.
Яка доля нового Виборчого кодексу?
Регламент, звісно, не передбачив механізму реагування на всі законодавчі форс-мажори, тобто незаконні дії високопосадовців.
Саме тому, якщо до 29 серпня Закон не буде підписано нинішнім Головою ВР 8 скликання Парубієм, "історичний і вікопомний", новий Виборчий кодекс може перетворитися лише на паперову згадку про спробу узаконення відкритих списків. А ВР 9 скликання повинна знову розпочати роботу над Виборчим кодексом.
Отож, маємо ще 3 дні, щоб зрозуміти куди зник Виборчий кодекс і якою буде остаточна доля однієї з найгучніших політичних обіцянок попередньої влади!
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019" на OBOZREVATEL.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.