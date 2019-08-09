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Николай Томенко
Николай Томенко
Украинский политик Все статьи автора

Гральний бізнес в інтересах культури і спорту, а не влади і правоохоронців

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Президент Зеленський в Туреччині заявив про необхідність легалізації азартних ігор, зокрема казино в 5-зіркових готелях.

Історія питання

15 травня 2009 року набув чинності Закон України "Про заборону грального бізнесу в Україні".

Згідно із статтею 1 під визначення "гральний бізнес" потрапили казино, гральні автомати, ком`ютерні симулятори… До азартних ігор не віднесли лотереї та різноманітні конкурси..

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Практика

Протягом 10 років в Україні вибудована система тіньового грального бізнесу під прикриттям СБУ, МВС і Прокуратури та при сприянні київської та місцевої влад. Формальним прикриттям грального бізнесу виступають різноманітні лото-маркети, чисельність яких, за оцінками експертів, сягає до 10 тисяч! Тут не згадуємо численні нелегальні казино чи гральні зали.

Як діяти?

Щодо казино,то їхня діяльність повинна була бути врегульована рівно 10 років тому, оскільки у вище згаданому Законі про заборону грального бізнесу у прикінцевих положеннях визначено:

"Кабінету Міністрів протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом розробити і внести на розгляд ВР законопроект про діяльність з організації та проведення азартних ігор у спеціально відведених для цього гральних зонах".

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Щодо упорядкування лотерейної бізнесу

Тут достатньо встановлення обов`язкової сертифікованої міжнародної програми, яка фіксує кожну операцію, платіж чи виграш. Така програма дала б можливість розгадати найбільшу лотерейну таємницю України, як Олег Ляшко зміг тричі виграти у лотерею на суму 571 тисячу 45 гривень!

Щодо використання коштів грального бізнесу

Світовий досвід свідчить,що кошти з грального бізнесу мусять використовуватися як бюджетний компенсатор виключно для фінансування культури і спорту..

Отож, настав час ліквідувати тіньовий гральний бізнес і змусити діяти у правовому, публічному і суспільно-корисному вимірі!

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Автор
Николай Томенко Николай Томенко
Место
Украина
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