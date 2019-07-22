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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Николай Томенко
Николай Томенко
Украинский политик Все статьи автора

Фінансування партій як цинічний фарс

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За 2016-2019 роки із бюджету на діяльність партій виділено майже 1 мільярд 500 мільйонів гр ивень .

Велику частину коштів отримали партії, які не потрапили у нинішній парламент (партії Яценюка, Ляшка, Садового, Опоблок).

На мою думку, використання народних грошей на партії у бідній, корумпованій і воюючій країні, які здебільшого витрачають на телевізійну рекламу, в якій лідери партій вітають зі святами нас за наші ж гроші, виглядає цинічно.

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Як відомо, левову частину коштів також отримають партії, які не потрапили до парламенту. Нині фінансуватись за державний кошт будуть не лише політичні сили, які подолали 5% бар’єр, а й ті, які набрали 2%.

Звертаю увагу, що три партії з тих, хто отримає держфінансування, відверто підтримують "рускій мір" і його очільника Путіна – "Опозиційна платформа - За життя", партія Шарія та Політична партія "Опозиційний блок". Якщо дана норма закону буде виконана, ці партії отримають, за підрахунками експертів, наступні суми.

"Опозиційна платформа - За життя" Медведчука – 141 млн грн.

Політична партія "Опозиційний блок" Добкіна-Кернеса – 40 млн грн.

Партія Шарія – 38 млн грн.

На мою думку, одним з найперших рішень парламенту має бути скасування даного фінансування або щонайменше призупинення його до тих пір, поки ми живемо в бідній, корумпованій і воюючій країні.

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Автор
Николай Томенко Николай Томенко
Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
Украина
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