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18 сентября • обновлено в 13:53
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Николай Томенко
Николай Томенко
Украинский политик Все статьи автора

1,5 млрд з бюджету ми вже не віддаємо Шарію-Кернесу-Гройсману. Що далі?

1.9т Читать материал на украинском

Звичайно, що мені як автору петиції про несправедливість і недоречність фінансування 11 партій за кошти платників податків приємно, що Президент підтримав частину нашої вимоги.

Отож, 6 партій (Опоблок, партії Шарія, Гройсмана, Ляшка...) взагалі не отримуватимуть коштів з бюджету!

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Решта 5 партій, які потрапили до ВР, отримають приблизно вдвічі менше бюджетних коштів.

За нашими розрахунками, ми - команда "Рідної країни" та 25 тисяч небайдужих громадян повернули народу 1 мільярд 554 мільйонів гривень за 5 років!

Проте, збережене, хоча й скорочене фінансування ще 5 парламентським партій без змін закону ми не вітаємо. Тому наш наступний крок:

вимога щодо заборони витрачати бюджетні кошти на політичну рекламу.

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Відповідальність за порушення під час фінансування - щонайменше чекаємо на обіцяні Президентом результати розслідування російського фінансування партії Медведчука та відповідні санкції щодо порушника.

Сподіваємося, що до моменту внесення змін до Закону про політичні партії, небідні партії небідних Зеленського, Порошенка, Медведчука, Тимошенко і Вакарчука добровільно відмовляться від народних грошей і скерують їх на оборону, охорону здоров‘я, освіту, культуру, здоровий спосіб життя!

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Автор
Николай Томенко Николай Томенко
Место
Украина
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