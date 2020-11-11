Николай Скорик как мэр Одессы добьется того, чтобы все виновные в трагедии 2 мая были наказаны, – Бойко

Сопредседатель "Оппозиционного платформы – За жизнь" Юрий Бойко уверен, что кандидат в мэры Одессы Николай Скорик добьется справедливости в деле 2 мая.

Об этом он заявил 10 ноября в Одессе, где вместе со Скориком встречался с жителями города – родственниками погибших во время пожара в Доме профсоюзов, передает пресс-служба ОПЗЖ.

"ОПЗЖ последовательно на протяжении всего времени с момента трагедии в Одессе требует расследования и наказания виновных. Все виновные в гибели людей 2 мая должны предстать перед судом, а память о погибших должна быть увековечена. И я верю, что Николай Скорик, став мэром города, это сделает", – сказал Юрий Бойко.

"Подобные трагедии и преступления не имеют срока давности. Власть всячески тормозит расследование трагедии, потому что результаты могут оказаться очень неудобными для нее. Как бы она ни покрывала тех, кто поджег Дом профсоюзов, кто добивал людей, которые пытались выбраться из горящего здания, мы доведем дело до конца. Я верю, что справедливое расследование будет обязательно, и все виновные в гибели почти полсотни человек понесут наказание", – заявил Юрий Бойко.

Сопредседатель партии отметил, что Николай Скорик, как кандидат в мэры Одессы, ставит перед собой амбициозные цели – добиться для города и его жителей справедливости.

"Там погиб и мой друг. Установить памятник погибшим в той страшной трагедии – для меня вопрос чести. Когда виновные предстанут перед судом и ответят за содеянное – это будут главные слова, которые Одесса давно хотела услышать", – сказал Николай Скорик.