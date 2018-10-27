Николаевщина мощно представила свой потенциал на украино-белорусском форуме

Делегация Николаевской области была самой крупной, представив потенциал области во время работы Первого форума регионов Украины и Беларуси, который состоялся 25-26 октября в белорусском городе Гомель с участием президентов обеих стран - Петра Порошенко и Александра Лукашенко.

Основной целью форума было развитие политических, экономических и гуманитарных связей между двумя странами, расширения межрегионального сотрудничества и представление экономического потенциала регионов. Делегацию от Николаевщины возглавила директор департамента экономического развития и региональной политики Николаевской облгосадминистрации Марина Васильева, также в состав делегации вошли представители Николаевского областного совета - первый заместитель председателя облсовета Андрей Кротов, депутаты областного совета Надежда Боднарь и Геннадий Рубский, руководитель РТПП Николаевской области Игорь Катвалюк, представители Николаевского горисполкома (директор департамента экономического развития Татьяна Шуличенко), ряда учебных заведений (Николаевский Национальный аграрный университет и Академия детского творчества), бизнеса (сельхозпроизводители ТК "Агрофьюжн", ЗАО "Заря Ингула", туристическая компания "Лидер Тур") и другие.

Первый день Форума начался с работы 7-го заседания Белорусско-Украинской консультационного Совета делового сотрудничества, во время которого обсудили вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества двух стран.

Кроме того, члены делегации приняли участие в работе тематической секции украинско-белорусского сотрудничества в области образования и молодежной политики, официальной встречи с руководством Гомельского горисполкома. Во время этих мероприятий и В2В встреч поднимались вопросы межрегионального сотрудничества.

"В рамках Форума состоялась выставка регионов Украины и Беларуси, на которой было представлено более 100 предприятий из 17 областей Украины. Наша область была представлена ​​выставочной экспозицией "Николаевщина приглашает к сотрудничеству", которая, признаюсь, вызвала большой интерес белорусской стороны. Уверена, через некоторое время мы увидим конкретные результаты договоренностей о сотрудничестве в различных направлениях ", - отметила Марина Васильева.

26 октября в заседании Форума приняли участие Президент Украины Петр Порошенко и Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, которые отметили важность для обеих стран развивать межрегиональное торгово-экономическое, инвестиционное сотрудничество, сотрудничество в области культуры, образования и науки.

В своей речи Александр Лукашенко выразил благодарность николаевским врачам за оказанную помощь пассажирам, пострадавшим гражданам Беларуси в ДТП, которое произошло этим летом на Николаевщине.