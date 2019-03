Никогда не признаем аннексию! Мир поддержал Крым в годовщину захвата

США, Великобритания и Турция поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины и никогда не признают аннексию Крыма.

Соответствующие заявления страны сделали накануне пятой годовщины псевдореферендума о "присоединении полуострова".

"5 лет назад Россия организовала нелегитимный референдум об аннексии Крыма. Соединенные Штаты никогда не признают контроль Кремля над Крымом", - говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter.

Посольство также отмечает, что во время визита корабля ВМС США "Дональд Кук" в Одессу была высказана четкая позиция: "США неуклонно поддерживают суверенитет Украины".

Кроме того, в посольстве Великобритании призвали Россию вернуть Крым Украине.

"5 лет назад Россия провела незаконный референдум в Крыму как предпосылку для незаконной аннексии. С тех пор Россия нарушает права и свободы крымчан, в частности, коренного крымскотатарского народа. Мы призываем Россию вернуть Крым Украине", - отметили в сообщении дипведомства.

Также министерство иностранных дел Турции поддержало территориальную целостность Украины, передает Anadolu.

"Турция не признает аннексию Крыма и продолжит поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины", - указано в тексте заявления.

Анкара пообещала уделять особое внимание положению крымских татар.

"Крымские татары должны жить на своей исторической родине в мире и безопасности, чтобы сохранить свое историческое корни", - добавили в МИД.

(1/2) #CrimeaisUkraine Five years ago, Russia organized an illegitimate referendum on the annexation of Crimea. The United States does not and will not recognize the Kremlin’s control of Crimea.