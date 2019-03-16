Никогда не признаем аннексию! Мир поддержал Крым в годовщину захвата

США, Великобритания и Турция поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины и никогда не признают аннексию Крыма.
Соответствующие заявления страны сделали накануне пятой годовщины псевдореферендума о "присоединении полуострова".
"5 лет назад Россия организовала нелегитимный референдум об аннексии Крыма. Соединенные Штаты никогда не признают контроль Кремля над Крымом", - говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter.
Посольство также отмечает, что во время визита корабля ВМС США "Дональд Кук" в Одессу была высказана четкая позиция: "США неуклонно поддерживают суверенитет Украины".
Укринформ
Кроме того, в посольстве Великобритании призвали Россию вернуть Крым Украине.
"5 лет назад Россия провела незаконный референдум в Крыму как предпосылку для незаконной аннексии. С тех пор Россия нарушает права и свободы крымчан, в частности, коренного крымскотатарского народа. Мы призываем Россию вернуть Крым Украине", - отметили в сообщении дипведомства.
Также министерство иностранных дел Турции поддержало территориальную целостность Украины, передает Anadolu.
"Турция не признает аннексию Крыма и продолжит поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины", - указано в тексте заявления.
Анкара пообещала уделять особое внимание положению крымских татар.
"Крымские татары должны жить на своей исторической родине в мире и безопасности, чтобы сохранить свое историческое корни", - добавили в МИД.
(1/2) #CrimeaisUkraine Five years ago, Russia organized an illegitimate referendum on the annexation of Crimea. The United States does not and will not recognize the Kremlin’s control of Crimea.— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 16 березня 2019 р.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Российской Федерации предложили взыскать с Киева компенсацию за 25 лет, которые Крым был в составе Украины.
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