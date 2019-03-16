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Никогда не признаем аннексию! Мир поддержал Крым в годовщину захвата

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США, Великобритания и Турция поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины и никогда не признают аннексию Крыма.

Соответствующие заявления страны сделали накануне пятой годовщины псевдореферендума о "присоединении полуострова".

"5 лет назад Россия организовала нелегитимный референдум об аннексии Крыма. Соединенные Штаты никогда не признают контроль Кремля над Крымом", - говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter.

Посольство также отмечает, что во время визита корабля ВМС США "Дональд Кук" в Одессу была высказана четкая позиция: "США неуклонно поддерживают суверенитет Украины".

Никогда не признаем аннексию! Мир поддержал Крым в годовщину захвата

Укринформ

Кроме того, в посольстве Великобритании призвали Россию вернуть Крым Украине.

"5 лет назад Россия провела незаконный референдум в Крыму как предпосылку для незаконной аннексии. С тех пор Россия нарушает права и свободы крымчан, в частности, коренного крымскотатарского народа. Мы призываем Россию вернуть Крым Украине", - отметили в сообщении дипведомства.

Также министерство иностранных дел Турции поддержало территориальную целостность Украины, передает Anadolu.

"Турция не признает аннексию Крыма и продолжит поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины", - указано в тексте заявления.

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Анкара пообещала уделять особое внимание положению крымских татар.

"Крымские татары должны жить на своей исторической родине в мире и безопасности, чтобы сохранить свое историческое корни", - добавили в МИД.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Российской Федерации предложили взыскать с Киева компенсацию за 25 лет, которые Крым был в составе Украины.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Пигин Макс
Пигин Макс
То, о чём думает СШП и мелкобриты, волнует только нерабов. Нам плевать на мнение "исключительных"!!! Крым, был, есть и будет ВСЕГДА с Россией!!! Тот, кому это не нравится, может сдохнуть, подавившись в бессильной злобе своей желчью!
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Россия признала, этого достаточно!
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