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17 ноября • обновлено в 21:29
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"Никогда этого не будет!" Лукашенко дал мощное обещание Украине

2.1т
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Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал, что его армия не будет проявлять агрессию против Украины или Польши.

Такое заявление он сделал в воскресенье, 17 ноября. Об этом пишет БелТА.

"Вы знаете, под чью дудку иногда пляшет Польша (имеет ввиду ЕС и США, – прим.ред.). Но это крепкое государство, уже имеющее свою позицию в Евросоюзе. Мы это ценим. Если вы хотите с нами сотрудничать - пожалуйста, давайте. Только никогда не врите полякам, что мы тут с Россией создаем какой-то альянс, чтобы выдвинуть танки против вас. Никогда этого не будет ни в отношении вас, ни в отношении Украины", – подчеркнул он.

Лукашенко дал мощное обещание Украине

Лукашенко дал мощное обещание Украине

president.gov.by

По словам Лукашенко, Беларусь никогда никому не угрожала и не будет, несмотря на наличие "самой боеспособной армии" в СНГ.

"Натовцы и Запад оценивают как самую в СНГ мобильную, дисциплинированную, боеспособную армию. Россия превосходит нас по объему и по ядерному оружию. А самыми боеспособными, я читаю их мнения, они оценивают нас. Но мы никогда никому не угрожали и никогда не будем угрожать. С нашей территории угроз никогда не будет. Только ответные и адекватные, симметричные, но если далеко зайдут, и ассиметричные ответы на их действия", – заявил президент Беларуси.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко резко "наехал" на Путина. Он пожаловался на постоянные требования главы РФ.

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Персона
Александр Лукашенко
Место
Беларусь Минск
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