Никарагуа назначила консула в оккупированном Крыму: в Украине у него "висит" 13 лет тюрьмы

Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста Республике Никарагуа, которая назначила почетного консула в оккупированном Россией Крыму.

Как рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга в пятницу, 28 августа, почетным консулом стал Олег Белавенцев, который в 2019 году был осужден Святошинским районным судом Киева к 13 годам заключения за посягательство на территориальную целостность Украины. Он был одним из активных участников аннексии Крыма.

"Правительство Никарагуа официально назначило почетного консула в оккупированном Крыму. Это не классический консул, а именно почетный консул, это особая форма представительства, когда гражданин страны, в которой консульство открывается, начинает представлять интересы другой страны. Особенно вопиющим является тот факт, что на должность консула назначен одиозный персонаж Олега Белавенцева", – сказал Кулеба.

Министр отметил, что Украина рассматривает такие незаконные действия Никарагуа как откровенно недружественный шаг и попытку легитимизировать незаконную оккупацию Крымского полуострова.

"Уже направлена нота правительству Никарагуа с требованием немедленно отменить это решение. В ней содержится предупреждение, что в случае отсутствия соответствующей реакции Украина готова к внедрению санкционных механизмов в соответствии со своим законодательством", – добавил Кулеба.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кулеба заявил, что считает недопустимым любое внешнее вмешательство в ситуацию Беларуси. Прежде всего речь идет о вмешательстве России.