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13 февраля • обновлено в 11:35
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Никакой воды в Крым! В Раде дали категорический ответ

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Представители Комитета ВРУ по правам человека заявили, что никоим образом не поддерживают идею о восстановлении Украиной водоснабжения для аннексированного Россией Крыма.

Такую позицию они высказали во время выездного заседания, которое состоялось на Херсонщине. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев.

По его словам, во время встречи представители власти и общественности обсуждали вопросы межведомственной координации по оккупированному полуострову и защите прав крымчан.

Никакой воды в Крым! В Раде дали категорический ответ

В частности, на заседании прозвучал четкий ответ, что Украина даст воду в Крым только после его освобождения от русской оккупации.

"Представители Комитета выразили четкую позицию о недопустимости рассмотрения вопроса водоснабжения в Крым, пока полуостров остается аннексированным", – отметил Гусев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Пресс-секретар президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация не будет идти на уступки по оккупированному ею Донбассу в обмен на поставки воды для аннексированного Крыма. При этом они согласны рассматривать возможность поставки воды на коммерческой основе.

  • Первый президент Украины Леонид Кравчук выступил за возможность продажи Украиной воды России – для нужд аннексированного Крыма.

  • Украинский дипломат Владимир Огрызко заявил, что Украина действительно может пойти на сделку с Россией для восстановления водоснабжения для аннексированного Крыма.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Автор
Дина Баронова
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крым без воды Верховная Рада Украины
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Гриневский Александр
Гриневский Александр
В Раде дали категорический ответ... Есть категорический вопрос,- кому ответ дали?)))
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0
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Кувалдин Иван
Кувалдин Иван
Сами себя возбудили, сами и "успокоили".
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1
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Пусть все крымские татары, о которых показушно заботится украинская власть и Меджлис, передохнут!
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2
4
Чернышевап Алина
Чернышевап Алина
Горелов Сергей, не передохнут у них прививка от свинорусов
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1
2
Levitsky Valery
Levitsky Valery
Горелов Сергей, Первыми передохнут репоедные лапти винторогие
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2
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