Никакой воды в Крым! В Раде дали категорический ответ

Представители Комитета ВРУ по правам человека заявили, что никоим образом не поддерживают идею о восстановлении Украиной водоснабжения для аннексированного Россией Крыма.

Такую позицию они высказали во время выездного заседания, которое состоялось на Херсонщине. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев.

По его словам, во время встречи представители власти и общественности обсуждали вопросы межведомственной координации по оккупированному полуострову и защите прав крымчан.

В частности, на заседании прозвучал четкий ответ, что Украина даст воду в Крым только после его освобождения от русской оккупации.

"Представители Комитета выразили четкую позицию о недопустимости рассмотрения вопроса водоснабжения в Крым, пока полуостров остается аннексированным", – отметил Гусев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Пресс-секретар президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация не будет идти на уступки по оккупированному ею Донбассу в обмен на поставки воды для аннексированного Крыма. При этом они согласны рассматривать возможность поставки воды на коммерческой основе.

Первый президент Украины Леонид Кравчук выступил за возможность продажи Украиной воды России – для нужд аннексированного Крыма.

Украинский дипломат Владимир Огрызко заявил, что Украина действительно может пойти на сделку с Россией для восстановления водоснабжения для аннексированного Крыма.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!