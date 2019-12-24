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24 декабря • обновлено в 16:26
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"Никакого результата!" Зеленский уволил двух глав ОГА

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Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 24 декабря, объявил об увольнении с должностей глав Закарпатской и Львовской областей Игоря Бондаренко и Маркияна Мальского.

О своем решении он сказал во время встречи Совета развития общин и территорий (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Не потому, что они какие-то люди неопытные или не чисты на руку, как говорится, а потому, что в этих двух областях мы не увидели никакого результата", – пояснил Зеленский, поблагодарив их за работу.

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Зеленский уволил двух глав ОГА

Зеленский уволил двух глав ОГА

Цензор.НЕТ

Отметим, Мальский и Бондаренко возглавляли ОГА с 5 июля 2019 года. На должностях они пробыли менее полугода.

Зеленский уволил Мальского с должности главы Львовской ОГА

Зеленский уволил Мальского с должности главы Львовской ОГА

zik.ua

Зеленский уволил Бондаренко с должности главы Закарпатской ОГА

Зеленский уволил Бондаренко с должности главы Закарпатской ОГА

Зеленский уволил двух глав ОГА

Зеленский уволил двух глав ОГА

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский уволил заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергея Кривоноса сразу с двух должностей.

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Автор
Ирина Кулинич
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Батрух Василь
Батрух Василь
Ну так. Жодного результату. На виборах ОТГ Слуги зазнали нищівної поразки.))) От і звільняє.
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