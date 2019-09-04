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4 сентября • обновлено в 17:56
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Никакого "особого статуса": Украина отреагировала на громкое заявление президента Словении

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Украине недостаточно "особого статуса" в ЕС, Киев стремится к полноценному членству в Евросоюзе.

Об этом OBOZREVATEL сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

"Стратегическая цель Украины – это полноценное членство в ЕС, что также закреплено в Конституции нашего государства. Это цивилизационный выбор украинского народа, ради которого мы продолжаем активно работать, в частности в рамках реализации Соглашения об ассоциации с ЕС", – сказала Зеленко.

Украина и ЕС

Украина и ЕС

Она сообщила, что посол Украины в Республике Словения проводит встречи с официальными представителями Любляны "с целью информирования о достижениях Украины на пути реализации нашей стратегической цели – членства в ЕС и НАТО".

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Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Президент Словении Борут Пахор предложил Европейскому Союзу предоставить "особый статус" Украине и Турции, а странам Западных Балкан – полноценное членство в ЕС. В Турции эту идею также раскритиковали.

  • На неформальном саммите в румынском Сибиу Европейский Союз принял декларацию о совместной стратегии на следующие пять лет. Отмечается, что лидеры ЕС обязуются "защищать единую Европу с востока на запад, с севера на юг" и выступают против разделов, которые притесняют "коллективный интерес" организации.

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Автор
Игорь Соловей Игорь Соловей
Тема
Евроинтеграция
Персона
Екатерина Зеленко
Место
Украина Киев
Теги
Европейский Союз Министерство иностранных дел Украины
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Комментарии на сайте не модерированы
Пигин Макс
Пигин Макс
А тем временем, Евросоюз приостановил импорт яблок, груш и некоторых овощей с Украины...
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CARGO 100
CARGO 100
Все люди как люди, а вы в закрытые ставни: "членство в ЕС, что также закреплено в Конституции нашего государства."
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