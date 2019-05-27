"Никакого копромисса": Парубий обвинил команду Зеленского в лжи о выборах

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий обвинил представителя президента Украины Руслана Стефанчука в лжи о договоренностях с главами фракций парламента по поводу нового избирательного законодательства.

О своих претензиях он заявил во время согласительного совета депутатских фракций и групп, передает "Прямой" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Во время консультаций с президентом Украины 21 мая глава Верховной Рады, его заместители и лидеры фракций и групп отметили, что пока нет возможности быстро и качественно принять открытые избирательные списки. Поэтому участники встречи согласовали компромиссное решение – поддержать изменения в действующий закон о выборах народных депутатов, которые отменяют мажоритарную систему и уменьшают проходной барьер до 3%", – процитировал Парубий сообщение с сайта Администрации президента.

Спикер парламента отметил, что эта цитата использована для дискредитации Верховной Рады Украины.

Андрей Парубий "Слово и Дело"

"Хочу заявить, что как участник этой встречи, никакого ни компромисса, ни консенсуса не было достигнуто по закрытым спискам. И я прошу глав фракций это подтвердить и в дальнейшем не дискредитировать высший законодательный орган и глав фракций. Требую публично предоставить стенограмму наших консультаций (с президентом. – Ред.)", – заявил Парубий.

"Я дал официальный запрос, чтобы эта стенограмма была передана всем участникам встречи, поскольку мы обсуждали не частные моменты – мы проводили консультации, предусмотренные Конституцией, и я надеюсь, что в ближайшие дни на мой запрос – и я уверен, что это будет поддержано всеми главами фракций, – чтобы общество могло видеть, как проходили переговоры", – цитирует позицию спикера парламента Интерфакс-Украина.

Парубий также добавил, что задачей нынешнего созыва парламента является принятие избирательного законодательства, которое предусматривает выборы по открытым спискам.

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