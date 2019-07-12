"Никаких вызовов не получал": Порошенко встретится в Страсбурге с европейскими лидерами

В течение всех дней завершения избирательной кампании, включая выходные, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко вместе с представителями своей команды находятся в ежедневном избирательном туре.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы на официальном сайте.

В частности, график Порошенко предусматривает 17 июля его визит в Страсбург (Франция), поскольку именно в эти дни Европейский парламент будет выбирать руководство Европейского Союза.

Петр Порошенко "Европейская Солидарность"

Лидер "ЕС" получил специальное приглашение провести ряд международных встреч, которые готовились также заранее. Во время встреч с новоизбранными членами Европарламента и другими политическими лидерами пятый президент намерен обсудить вопрос о продлении санкционной политики Евросоюза в отношении России, а также вопрос о необходимости формирования расширенной специальной наблюдательной комиссии ЕП, которая будет заниматься мониторингом нарушения прав крымских татар в оккупированном Крыму.

Кроме того, пресс-служба "ЕС" отметила, что лидер партии Петр Порошенко по состоянию на 12 июля не получал никаких повесток от любых следственных органов. Единственным источником информации о существовании такого документа является соратник Виктора Януковича Андрей Портнов, который по негласному согласию руководства Офиса президента осуществляет незаконное "кураторство" над Государственным бюро расследований.

Сообщается также, что с 22 июля Петр Порошенко будет находиться в Киеве на своем рабочем месте.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко заявил, что новая люстрация может быть намерением наказать тех, кто защищал Украину от российского вторжения, поскольку перечень должностных лиц подозрительно совпадает с санкционными списками Кремля против ключевых государственных деятелей.

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