"Никаких сюрпризов!" Арахамия назвал нового главу "Слуги народа"

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что на съезде президентской партии 10 ноября ожидается избрание его заместителя Александра Корниенко главой политсилы.

Подробностями Арахамия поделился в комментарии OBOZREVATEL перед началом мероприятия.

"У нас нет там никаких сюрпризов. У нас более-менее есть безальтернативный кандидат – Александр Корниенко. Думаю, что все его поддержат", – сказал он.

Арахамия назвал нового главу "Слуги народа" Украинская правда

Корниенко станет главой "Слуги народа" Украинская правда

Арахамия также сообщил, что прибытие президента Украины Владимира Зеленского на съезд партии "Слуга народа" не ожидается.

Все подробности о съезде "Слуги народа" читайте тут.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ также назвали главным кандидатом на пост главы фракции Корниенко. Отмечается, что он "фундаментально работал во время избирательной кампании".

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