Никаких светских бесед? У Зеленского задумали создать свой пул журналистов

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко выступил за создание в Украине президентского пула СМИ.

По его словам, в нем должно быть примерно 20-25 журналистов, но и от других никто "закрываться" якобы не собирается. Об этом он заявил в интервью изданию "Вести".

"Думаю, нам необходим пул журналистов, которые ходят на пресс-конференции либо брифинги. В нем должно быть 20-25 представителей СМИ, не больше – так делается в разных странах Европы, в США", – сказал нардеп.

В ОП хотят создать пул журналистов для президента

Тимошенко подчеркнул, что именно при таких условиях разговор с главой государства или другими главными политиками "получится предметным и продуктивным".

Замглавы Офиса президента подчеркнул, что от представителей других средств массовой информации тот не буде "закрываться". В частности, в ОП будут отвечать на их запросы и "отправлять к ним главу Офиса или его заместителей".

"Понимаем, что будет много недовольных. Но это самая продуктивная и рабочая схема. Чтобы пришедшие 25 аккредитованных журналистов получили 25 ответов. Иначе это превращается в процесс обмена мнениями с президентом, самоутверждения, светские беседы", – считает Тимошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце 2019-го президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по проведению реформ и укрепления государства", которым предлагалось усилить ответственность СМИ за нарушение информационного законодательства.