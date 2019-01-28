''Никаких политических сладостей!'' Вакарчук категорично высказался о выборах президента

Фронтмен музыкальной группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук высказался о том, кого из кандидатов в президенты готов поддержать, заявив, что у него нет специального плана касательно этого.

В эфире телеканала ZIK музыкант подчеркнул, что исключает возможность поддержки кого-либо из кандидатов из-за каких-то обещаний или выгоды.

"Я вернусь к одному важнейшему моменту. Когда речь идет о большой цели, о настоящих переменах, многие вещи, которые приводят к этим изменениям, возможны. Но я исключаю сам факт того, что я мог бы из-за каких-то политических сладостей, персональных амбиций или дивидендов начать разговор о поддержке или не поддержке кого-либо", — сказал Вакарчук.

Скрин видео ZIK

Кроме того, певец отметил, что парламентские и президентские нужно рассматривать в комплексе.

"Мне важно, что кандидаты в президенты делают, а не что они говорят... Сейчас начнётся кампания, каждый из кандидатов покажет себя, свои поступки и люди сделают выбор", — отметил Вакарчук.

"Очень важно вооружить избирателя возможностью сделать осознанный выбор, а потом защитить его. Защитить политически. Не только новые люди в политике будут определять судьбу страны, но и возможность людей контролировать политиков", —добавил музыкант.

Напомним, Вакарчук заявил, что не будет баллотироваться на президентских выборах в 2019 году. При этом он пообещал, что будет работать "со своей командой" для изменений в стране и победы проевропейских сил.

Как писал OBOZREVATEL, нардеп от БПП Мустафа Найем предположил, кого Вакарчук поддержит на выборах.

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