"Никаких политических преследований": в ГБР ответили на обыски у Бирюкова

Обыски, проведенные Государственным Бюро Расследований у известного волонтера и общественного деятеля Юрия Бирюкова, не имели целью политических преследований и не были направлены на дискредитацию указанного лица.

Соответствующий ответ дали в ГБР на запрос "OBOZREVATEL", указав, что на данный момент проходит досудебное расследование по факту противоправной деятельности должностных лиц во время закупки имущества для ВСУ за государственные средства.

"В рамках следственных действий в вышеуказанном криминальном производстве следователями ГБР проведено 43 обыска по всей Украине, в том числе обыск у гражданина Юрия Бирюкова. Все обыски проходили на основании соответствующих судебных постановлений и предусмотренным действующим законодательством способом", – сказано в письме правоохранителей.

Юрий Бирюков Replyua.net

Так, исходя из вышеуказанного, в ГБР подчеркнули, что проведенные обыски не были направлены на дискредитацию каких-либо лиц или вмешательство в избирательный процес. Единственной целью правоохранителей, как отметили в письме, является установление истины и привлечение виновных к ответственности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в партии Петра Порошенко "Европейская Солидарность" расценили обыски у Бирюкова как попытку дискредитации и ослабления боеспособности одной из лучших частей ВСУ.

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