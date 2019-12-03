Никаких обязательств: в Украине сделали важное заявление накануне встречи Зеленского и Путина

В итоговом документе по завершению саммита в "нормандском формате", который 9 декабря должен состоятся в Париже (Франция), не будет никаких юридических обязательств для Украины.

Такое заявление сделал вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в эфире программы "Свобода слова" на ICTV. Он подчеркнул, что это будет только политический документ.

"Не будет идти речи о каких либо юридических обязательствах, которые возьмет на себя украинское государство в лице президента. Пока коммюнике является очень дипломатичным", – сказал дипломат.

Зеленский и Путин

По его словам, документ также не предусматривает суперпрорывных идей, при этом все будет зависеть от результатов переговоров.

Как уточнил Кулеба, документ по итогам "нормандской" встречи готовится заранее, однако после переговоров в него обязательно внесут изменения, согласно новым договоренностям.

Как сообщал OBOZREVATEL:

СМИ сообщали, что Зеленский и Путин могут встретиться в рамках саммита стран "нормандской четверки" 24 или 26 ноября.

В Кремле опровергли обе даты, заверив, что встреча должна состояться до конца года.

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что встреча в "нормандском формате" состоится в конце ноября.

15 ноября пресс-служба Офиса президента Украины сообщила, что саммит в "нормандском формате", в рамках которого должны встретиться президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, состоится 9 декабря в Париже.

Президент Украины сказал, что на саммите планирует ставить вопрос конкретных сроков деоккупации Донбасса и надеется договориться с Россией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина может столкнуться с непредсказуемыми последствиями, если в ходе встречи решит заменить Минские соглашения на что-то другое.

Саммит в "нормандском формате", запланированный на 9 декабря в Париже (Франция), состоится в Елисейском дворце. Он начнется в первые часы после полудня и завершится вечером.

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