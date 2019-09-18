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18 сентября • обновлено в 18:26
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Никаких альтернатив: Украина выступила с жесткой позицией по ЕС

1.7т Читать материал на украинском

Украина не рассматривает любые предложения Евросоюза, которые направлены на замену евроинтеграции.

Об этом заявил вице-премьер-министр по европейской интеграции Дмитрий Кулеба во время совместного заседания комитетов по вопросам внешней политики и евроинтеграции, передает УНН.

По его словам, европейские партнеры время от времени предлагают Украине различные альтернативы евроинтеграции.

“Курс на европейскую интеграцию остается неизменным... Мы не воспринимаем любых попыток подменить интеграцию сотрудничеством или просто взаимодействием — мы на все смотрим, помогает ли нам шаг интегрироваться в Европейский союз или не помогает...

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Нас интересуют только механизмы, которые помогают нашей интеграции, — любые механизмы, которые пытаются ее подменить и предложить какую-то альтернативу Украина не воспринимает как действенные и жизнеспособные”, - сказал он.

Иллюстрация, Украина-ЕС

Иллюстрация, Украина-ЕС

Ранее OBOZREVATEL подробно рассказывал, что получила Украина от Ассоциации с ЕС за 5 лет.

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Персона
Дмитрий Кулеба
Место
Украина
Тег
Европейский Союз
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Белый господин
Белый господин
Нидерланды подписали ассоциацию только с условием, что Украина не станет членом ЕС. Мне вас жаль, если вы не можете понять такую простую вещь.
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руденко евгений
руденко евгений
Белый господин, нас не надо жалеть, ведь и мы б никого не жалели...
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