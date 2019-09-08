"Ничего писать не буду!" Освобожденный узник Кремля сделал первое заявление

Политзаключенный Кремля Александр Кольченко, который 7 сентября вернулся в Украину, заявил, что не подписывал прошение о помиловании.

Об этом он сообщил в интервью изданию "Громадське" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

В СИЗО в Москве, как рассказал украинец, его завели в кабинет, где сотрудник дал образец прошения.

"Я читаю – там просьба о помиловании. "Я, такой-то, признаю свою вину..." Говорю: спасибо, ничего не буду писать", – сказал Кольченко.

На вопрос сотрудника СИЗО, хочет ли Александр вернуться назад, он ответил, что ему безразлично.

"Сотрудник такой: "Хорошо, вы уже написали". И ушел", – добавил он.

Александр Кольченко 24 Канал

Напомним, Александр Кольченко пробыл в заключении в российских тюрьмах почти 5 лет. Его арестовали в Крыму и осудили за участие в "террористической организации" до 10 лет заключения вместе с крымским режиссером Олегом Сенцов.

Наказание мужчина отбывал в исправительной колонии №6 в российском Копейске (Челябинская область).

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украина и Россия в субботу, 7 сентября, провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35. Самолеты с освобожденными приземлились в Москве и Киеве.

Украине отдали всех захваченных Россией моряков и 11 политзаключенных. Последних в результате длительных переговоров помиловал своим указом президент РФ Владимир Путин.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал большой обмен, заявив, что и он, и Путин выполнили обещанное.

Обмен пленными между Зеленским и Путиным вызвал ажиотаж на Западе.

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