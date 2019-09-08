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8 сентября • обновлено в 10:55
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"Ничего писать не буду!" Освобожденный узник Кремля сделал первое заявление

44.8т Читать материал на украинском

Политзаключенный Кремля Александр Кольченко, который 7 сентября вернулся в Украину, заявил, что не подписывал прошение о помиловании.

Об этом он сообщил в интервью изданию "Громадське" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

В СИЗО в Москве, как рассказал украинец, его завели в кабинет, где сотрудник дал образец прошения.

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"Я читаю – там просьба о помиловании. "Я, такой-то, признаю свою вину..." Говорю: спасибо, ничего не буду писать", – сказал Кольченко.

На вопрос сотрудника СИЗО, хочет ли Александр вернуться назад, он ответил, что ему безразлично.

"Сотрудник такой: "Хорошо, вы уже написали". И ушел", – добавил он.

Александр Кольченко

Александр Кольченко

24 Канал

Напомним, Александр Кольченко пробыл в заключении в российских тюрьмах почти 5 лет. Его арестовали в Крыму и осудили за участие в "террористической организации" до 10 лет заключения вместе с крымским режиссером Олегом Сенцов.

Наказание мужчина отбывал в исправительной колонии №6 в российском Копейске (Челябинская область).

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Украина и Россия в субботу, 7 сентября, провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35. Самолеты с освобожденными приземлились в Москве и Киеве.

  • Украине отдали всех захваченных Россией моряков и 11 политзаключенных. Последних в результате длительных переговоров помиловал своим указом президент РФ Владимир Путин.

  • Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал большой обмен, заявив, что и он, и Путин выполнили обещанное.

  • Обмен пленными между Зеленским и Путиным вызвал ажиотаж на Западе.

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Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на OBOZREVATEL.

Темы
Обмен пленными Российско-украинский конфликт Украинские политзаключенные в России
Персона
Александр Кольченко
Место
Украина
Тег
видео
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
Херой..из за таких страна в жопе.
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Filonoff Dmitry
Filonoff Dmitry
Конечно, украинский герой не писал прошения о помиловании! Путин его без того помиловал, и освободил, подавленный величием личности героя! Это не его подпись. Нет-нет! Какое ничтожество...:)
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Мигол Натали
Мигол Натали
Теперь понятно почему Порошенко не хотел обмена . Вам складно це прийняти, 5 років вам брехали Тепер з'ясовується що ви вбивали своїх .апять йде промивка мізків, вчора був обмін українці на українця ганьба, а вам говорили що ви воюєте з Росією ви народ свій вбиваєте Тому-што вони думають інакше у них інше днка а вам брешуть щоб влада утримати.
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
К. Алла,о ещё одна какцапское чучело вылезло или одно и тоже,только с другого аккаунта.
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К. Алла
К. Алла
Мартененко Сергей, по твоим комментам очень хорошо видно, кто тут на самом деле тупой дурак.
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