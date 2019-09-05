"Ничего об Украине без Украины": Порошенко ярко напомнил о сути Минских соглашений

Пять лет назад был подписан Минский протокол – первый документ "Минских договоренностей", и все эти годы Россия пытается "забыть" соглашение о прекращении агрессии против Украины.

Об этом написал пятый президент Украины Петр Порошенко на своей странице в соцсети Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В Минском протоколе с подписью Российской Федерации были зафиксированы ключевые элементы мирного плана президента Порошенко: немедленное прекращение огня, обеспечение постоянного мониторинга за рубежом со стороны ОБСЕ и вывода российских войск и оружия с территории Украины. Как и немедленное освобождение всех заложников и незаконно удерживаемых лиц", – написал Порошенко.

Петр Порошенко

По его словам, отвага украинских военных в Донбассе и мастерство украинской делегации в далеком Уэльсе заставили Россию поставить свою подпись 5 сентября в Минске. Началось длительное, многолетнее принуждение российского агрессора к миру.

"Именно тогда на саммите НАТО состоялись критически важные встречи с мировыми лидерами, в частности в уникальном формате "Большая пятерка" + Украина. Именно тогда Украина наконец сплотила международную поддержку, получив готовность союзников и партнеров как через применение санкций, так и военной помощи давить на Россию – не только политически, но и конкретными мотивационными мерами", – отметил Порошенко.

Он добавил, что сейчас Россия пытается забыть об этом протоколе и соответственно игнорировать выполнение своих обязательств, чтобы навязать свой порядок урегулирования, заставив Украину принять капитуляцию и разбить международную солидарность.

"Развитие украинского войска, интеграция в ЕС и НАТО через реформы и укрепление международной коалиции в поддержку Украины – это залог победы и процветания Украины. Это то, от чего новому руководству в коем случае не надо отступать, какие бы обещания, гарантии или заверения не шли из Москвы. Ничего об Украине без Украины!" – подытожил Порошенко.

Напомним, что 5 сентября 2014 в Минске подписали соглашение о прекращении огня на Донбассе, начале мониторинга ситуации в зоне боевых действий и на границе Украины и России миссией ОБСЕ, а также осуществлении централизации в Донецкой и Луганской областях, освобождении заложников и досрочных местных выборах.

Свои подписи под протоколом поставили второй президент Украины Леонид Кучма, бывший посол России Михаил Зурабов, представитель ОБСЕ Хайди Тельявини и главари подконтрольных Кремлю террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" Игорь Плотницкий и Александр Захарченко.

Однако уже в 2015 году российская сторона сорвала перемирие неудачной попыткой захвата Мариуполя.

Как писал OBOZREVATEL, на заседании Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта на Донбассе, в Минске, Украина поставила вопрос о возвращении российской стороны в Общий центр по контролю и координации сторон.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!