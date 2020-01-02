Главная Новости
2 января • обновлено в 10:26
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Ничего не сделал: социолог объяснила популярность Зеленского среди украинцев

1.2т
Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский пока не принял никакого решения, которое бы разделило украинское общество. Это позволяет ему до сих пор пользоваться популярностью среди народа.

Такое мнение выразила директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина "РБК-Украина". Она добавила, что рано или поздно на такие шаги придется пойти.

Новости
"Уставший старик на фоне Кремля!" Сторонник оккупантов сравнил новогодние обращения Зеленского и Путина

"Какие-то решения придется принимать, которые делят общество, например, с землей. Тут есть кому напомнить, что Зеленский не стоит в стороне от этих решений. Будут напоминать, что это именно он продвигает эту идею, и найдут способ донести это к людям", – отметила Бекешкина.

При этом пока украинцы все же симпатизируют Зеленскому.

"Пока что у людей еще есть надежда. Понимаете, Зеленский лично людям очень нравится: "Он наш", "они ему мешают", – объяснила Бекешкина.

Под "они" люди имеют ввиду руководство, которое осталось на местах.

"Говорят, что пока рано судить, насколько власть справляется со своими обещаниями. А для того, чтобы определиться, они дают власти от года до трех лет", – подчеркнула эксперт.

Владимир Зеленский все еще популярен как президент среди украинцев

Владимир Зеленский все еще популярен как президент среди украинцев

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент поздравил страну с Новым годом. Праздничная речь Зеленского взбесила украинцев.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Екатерина Луговская
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
11
13
Смешно
0
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги