Новости Реклама
3 сентября • обновлено в 11:33
Каждый найдёт своё!
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Ничего не будет? Зеленский развеял главный миф о неприкосновенности нардепов

1.2т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что после снятия неприкосновенности у народных депутатов Украины сохранится так называемый индемнитет, и они не будут нести ответственность за политические решения.

Такое высказывание прозвучало с трибуны Верховной Рады во время рассмотрения данного вопроса. "Я хочу в очередной раз развеять все мифы и все политические манипуляции. У депутатов сохраняется индемнитет. Они не будут нести ответственность за политические решения, голосования или любые политические и публичные выступления", — сказал глава государства.

Новости
"Выйди, разбойник!" Изгнанный Зеленским чиновник избил активиста

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Скриншот с видео

При этом Зеленский призвал парламентариев проголосовать за снятие депутатской неприкосновенности.

"Это законодательный орган государственной власти — это парламент, а не [воровская] "малина", где можно пять лет прятаться под куполом", — подчеркнул президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 августа, в первый день работы Верховной Рады Украины 9-го созыва, народные депутаты проголосовали за ряд важных назначений и законопроектов. Среди прочих, нардепы в первом чтении одобрили долгожданный законопроект об отмене депутатской неприкосновенности.

2 сентября Верховной Раде Украины рекомендовали окончательно внести изменения в Конституцию, которые касаются ограничения неприкосновенности народных депутатов.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...