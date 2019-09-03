Ничего не будет? Зеленский развеял главный миф о неприкосновенности нардепов

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что после снятия неприкосновенности у народных депутатов Украины сохранится так называемый индемнитет, и они не будут нести ответственность за политические решения.

Такое высказывание прозвучало с трибуны Верховной Рады во время рассмотрения данного вопроса. "Я хочу в очередной раз развеять все мифы и все политические манипуляции. У депутатов сохраняется индемнитет. Они не будут нести ответственность за политические решения, голосования или любые политические и публичные выступления", — сказал глава государства.

Владимир Зеленский Скриншот с видео

При этом Зеленский призвал парламентариев проголосовать за снятие депутатской неприкосновенности.

"Это законодательный орган государственной власти — это парламент, а не [воровская] "малина", где можно пять лет прятаться под куполом", — подчеркнул президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 августа, в первый день работы Верховной Рады Украины 9-го созыва, народные депутаты проголосовали за ряд важных назначений и законопроектов. Среди прочих, нардепы в первом чтении одобрили долгожданный законопроект об отмене депутатской неприкосновенности.

2 сентября Верховной Раде Украины рекомендовали окончательно внести изменения в Конституцию, которые касаются ограничения неприкосновенности народных депутатов.

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