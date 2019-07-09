"Ни при каких условиях!" Гриценко раскритиковал пересмотр языкового закона

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко раскритиковал идеи членов команды президента Украины Владимира Зеленского изменить языковой закон.
Политик пообещал продолжить борьбу и популяризацию украинского языка в эфире программы "Свобода слова" во вторник, 9 июля.
"Ни при каких условиях наша фракция не позволит никому отменить закон о языках! Не будет такого, чтобы в Украине был другой государственный язык", – подчеркнул Гриценко.
Анатолий Гриценко
Скриншот из видео
Он также поделился своими идеями, как избежать языковых конфликтов и сделать украинский язык еще популярнее. "Нам нужны стимулы, которых в законе сейчас мало. Призываю присоединиться волонтеров, которые занимаются переводом и печатью продукции", – отметил политик.
"Современный классный украинский продукт. И в кино, и на телевидении, и в издательствах это должно стать визиткой. Мы не дадим уничтожать ни язык, ни нашу культуру. Иначе страны не будет!" – подытожил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Зеленский заявил, что жителям оккупированного Донецка нужно дать возможность говорить и заполнять документы на том языке, который они выберут.
Ранее президент высказался об украинском языке на Донбассе. "Мне, честно вам скажу, абсолютно все равно, на каком языке говорите, вы всегда украинцы, мы все друг друга понимаем", – сказал он.
Затем руководитель Офиса президента Андрей Богдан допустил возможность предоставления русскому языку статуса официального на территории Луганской и Донецкой областей.
На пресс-конференции в Торонто Зеленский заявил, что Украине нужно возвращать своих людей, не обращая внимания на то, на каком языке они говорят.
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