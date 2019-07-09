"Ни при каких условиях!" Гриценко раскритиковал пересмотр языкового закона

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко раскритиковал идеи членов команды президента Украины Владимира Зеленского изменить языковой закон.

Политик пообещал продолжить борьбу и популяризацию украинского языка в эфире программы "Свобода слова" во вторник, 9 июля.

"Ни при каких условиях наша фракция не позволит никому отменить закон о языках! Не будет такого, чтобы в Украине был другой государственный язык", – подчеркнул Гриценко.

Анатолий Гриценко Скриншот из видео

Он также поделился своими идеями, как избежать языковых конфликтов и сделать украинский язык еще популярнее. "Нам нужны стимулы, которых в законе сейчас мало. Призываю присоединиться волонтеров, которые занимаются переводом и печатью продукции", – отметил политик.

"Современный классный украинский продукт. И в кино, и на телевидении, и в издательствах это должно стать визиткой. Мы не дадим уничтожать ни язык, ни нашу культуру. Иначе страны не будет!" – подытожил он.

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