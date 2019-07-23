"Ни перед чем не остановятся": названа главная угроза для Зеленского в новой Раде

Проход в новую Верховную Раду Украины прокремлевской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" является главной угрозой для президента Владимира Зеленского и его политсилы "Слуга народа".

Ведь реваншисты могут попытаться заполучить статус абсолютной неформальной власти. Такое предупреждение озвучил украинский журналист Роман Цимбалюк в интервью проекту After Empire (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Для команды Зеленского и "Слуги народа" не Порошенко и его команда являются угрозой, а именно вот эти ребята ("Оппоплатформа – За жизнь". – Ред.). Потому что они с колоссальным опытом, колоссальными деньгами, с возможностью решать вопросы на российском рынке. И в случае чего – они могут стать де-факто неформальной властью", – считает он.

Владимир Зеленский LIGA.net

"Есть официальные органы власти, а есть теневые, которые заставляют принимать те или иные решения. И сейчас с одной стороны мы говорим о 15% пророссийского электората, но амбиции у этих людей намного больше. С политической точки зрения они ни перед чем не остановятся. И Зеленский не будет какой-то там преградой", – подчеркнул Цимбалюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цимбалюк заявил, что президент России Владимир Путин делает большие ставки на политсилу своего кума Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа – За жизнь". Ведь с ее прохождением в Верховную Раду он получит там своих официальных представителей.

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