Ни пенсий, ни субсидий: Южанина назвала последствия саботажа требований МВФ

Невыполнение требований МВФ и, как следствие, неполучение Украиной очередного транша приведет к вынужденной остановке всех социальных выплат. Однако в таких условиях монобильшисть блокирует принятие закона о банках, без чего кредит Украина не получит.

Об этом в эфире YouTube канале "Без хайпа" сообщила народный депутат от "Европейской Солидарности" Нина Южанина.

Нина Южанина eurosolidarity.org

По ее словам, профильный комитет парламента с понедельника рассмотрел 16 тысяч поправок в закон о банках, однако остановил рассмотрение, когда осталось меньше 100 поправок. Южанина убеждена: это свидетельствует о преднамеренном затягивании со стороны представителей монобольшинства, которые и "наплодили" этот "поправочный спам".

"Начали подробно рассматривать все поправки, начиная с понедельника. Ежедневно по 7-8 часов продолжалось заседание комитета. Было очевидно с первого же дня, что авторы поправок больше занимались политикой, чем профессиональными поправками, объяснениями этих поправок – что они меняют и для чего", – рассказала Южанина.

Народный депутат убеждена: подавляющее большинство поправок к законопроекту было подано исключительно для недопущения его принятия.

"Я знаю, что наше заседание транслировалось в прямом эфире. Очень жаль, что в очередной раз происходило промывания мозгов людям, которые не разбираются в тонкостях вопроса. На самом деле выступали одни и те же 5 человек, которые получили подготовленные 6 тысяч поправок, распечатали их на нескольких листах – и получилось таким образом 16 тысяч поправок", – объяснила Южанина.

По ее мнению, из тысяч поправок реально могли бы улучшить законопроект разве что 200. При этом, "ЕС" подала только 5 поправок - и все они получили поддержку комитета.

Южанина утверждает, что парламент имел реальную возможность рассмотреть и проголосовать закон в пятницу 24 апреля на внеочередном заседании – для этого надо было рассмотреть меньше ста поправок. Но заседание комитета отложили на следующую неделю.

"За четыре дня упорного труда мы прошли и остановились на 16 300-й поправке. Сегодня можно было в 9 утра дорассмотреть или вчера работать не до 18, а до 19 часов – и мы бы уже сегодня вышли на рассмотрение этого проекта закона", – убеждена Южанина.

По ее словам, депутаты-"спамеры" не скрывают, что 16 тысяч поправок вместо них готовили другие люди.

"Конечно, они не писали, и некоторые из них, выступая, говорили, что это группа юристов, группа советников, еще какая-то группа людей, которые заранее готовили эти поправки, дали им в руки, и они их комментировали. Они пытались как-то смыть с себя то клеймо "спамеров", которое поставил на них народ. Потому что каждый из них за весь период работы парламента подал по 5, по 10, всего – кажется, 24 поправки были представлены – за весь период работы! ", – отметила Южанина.

Представительница "Европейской Солидарности" напомнила, что национализация ПриватБанка отвечала интересам миллионов украинцев.

"Национализация ПриватБанка спасла вкладчиков – а их 20 миллионов людей, которые не потеряли ни копейки. И не считаться с тем, что страна пошла на такой очень непопулярный, рискованный шаг, зная, кто является владельцами этого банка, – мы должны быть благодарны за такую решительность. За те шаги, которые были предприняты", – отметила Южанина. Она добавила, что принятие банковского закона позволит усовершенствовать такие специфические, сложные финансовые процедуры.

Закон, который является одним из основных условий для получения финансовой программы МВФ, надо принять как можно скорее – убеждена Нина Южанина. Она предостерегает, что если не будет кредита, Украина будет вынуждена остановить социальные выплаты из бюджета. Или будет дефолт.

"Для того, чтобы не было дефолта без кредита МВФ, сейчас надо прекратить все выплаты из бюджета. Тогда дефолта не будет. Если Украина на это согласится – чтобы все социально защищенные статьи остановить, все – ни пенсий, ни пособий малообеспеченным семьям, ни на детей, ни субсидий. Уже очень немного времени осталось. С такой экономической стагнацией мы уже сейчас имеем крайне ограниченный ресурс поступлений – я даже не знаю, будет ли возможность для финансирования армии", – предостерегла Южанина.

"Мы стоим в очереди из 103 стран, которые уже попросили у МВФ о помощи и о кредитовании. Принципиально принять законопроект и сделать это как можно быстрее, а не затягивать время", – добавила она.