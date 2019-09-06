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8 сентября • обновлено в 11:35
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Ни одного законопроекта! Названы основные "бездельники" в Раде от "Слуги народа"

10.4т Читать материал на украинском

150 народных депутатов (около 60%) из фракции "Слуга народа" не подали еще ни одного проекта закона или постановления.

Всего 31 нардеп подал лишь одну законодательную инициативу (совместну с другими членами фракции или самостоятельную), передает УНН.

Сообщается, что больше всего законопроектов подала заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк. Нардеп внесла 33 проекта закона.

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Всего же парламентариями из фракции "Слуга народа" уже зарегистрирован 81 законопроект.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховную Раду народные депутаты от президентской партии "Слуга народа" внесли проект закона об оружии.

Верховная Рада

Верховная Рада

Отметим, что авторы скандального законопроекта о регистрации SIM-карт по паспорту и запрете анонимайзеров отозвали его из Верховной Рады.

Ранее президент Владимир Зеленский провел совещание с новым составом Кабмина, спикером Рады и правоохранительными органами.

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Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Партия Слуга народа законопроект
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Малу Александр
Малу Александр
Автор статьи явный порохобот, работа которого за бабки писать подобные статьи , а не хотел бы провести параллель между прошлой властью и нынешней ? Много сделано за последние 5 лет ?
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Кувалдин Иван
Кувалдин Иван
Это чего теперь социалистическое соревнование по клепанию законов будет? Кто больше, тот - передовик? Клоуны совсем рехнулись.
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