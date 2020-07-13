Ни одна страна не будет нам указывать, – Кулеба о требованиях РФ об особом статусе Донбасса

Политика 16:30, 13.07.2020 Обновлено: 16:30, 13.07.2020

Украина не рассматривает вариант изменения Конституции для закрепления правового статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Сегодня". Он подчеркнул, что Москве не удастся перекрутить Минские соглашения.

"Когда Россию не устраивает положение какого-то закона Украины или законопроекта, то это проблема России. Мы – независимое государство и будем принимать те законы, которые считаем нужным. Мы уважаем свои международные обязательства и всегда коррелируем наше законодательство с международными обязательствами, но ни одна страна не будет нам указывать, каким должен быть закон. У нас не бюро удовлетворения "хотелок" других стран", – сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что Украина уже несколько лет реализует реформу децентрализации, и в ее рамках принимается законодательство, вносятся изменения в Конституцию, и именно в рамках этого процесса можно рассматривать полномочия оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

"Что касается упоминаний так называемых ОРДЛО в Конституции, то для нас это неприемлемо и мы откровенно об этом говорим с нашими партнерами", – отметил министр.

Также он заявил, что рассчитывает на конструктивную позицию России по Минским договоренностям. В первую очередь, на соблюдение Кремлем первого и важнейшего правила Минских соглашений – полного и всеобъемлющего прекращения огня.

"Любые попытки извратить Минские договоренности, интерпретировать их таким образом, чтобы реинтеграция состоялась на российских условиях, обречены на провал", – сказал Кулеба.

Как сообщал OBOZREVATEL, на переговорах по Донбассу между представителями стран "нормандской четверки" в Берлине Москва потребовала от Украины изменить Конституцию и прописать в ней особый статус ОРДЛО. На что РФ предложили выполнить договоренности по прекращению огня и обмену пленными, достигнутые ранее.

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