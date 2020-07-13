Ни одна страна не будет нам указывать, – Кулеба о требованиях РФ об особом статусе Донбасса
МИД Украины ответило на требование Кремля изменить законы для Донбасса. МИД Украины
Украина не рассматривает вариант изменения Конституции для закрепления правового статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Сегодня". Он подчеркнул, что Москве не удастся перекрутить Минские соглашения.
"Когда Россию не устраивает положение какого-то закона Украины или законопроекта, то это проблема России. Мы – независимое государство и будем принимать те законы, которые считаем нужным. Мы уважаем свои международные обязательства и всегда коррелируем наше законодательство с международными обязательствами, но ни одна страна не будет нам указывать, каким должен быть закон. У нас не бюро удовлетворения "хотелок" других стран", – сказал Кулеба.
Он подчеркнул, что Украина уже несколько лет реализует реформу децентрализации, и в ее рамках принимается законодательство, вносятся изменения в Конституцию, и именно в рамках этого процесса можно рассматривать полномочия оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
"Что касается упоминаний так называемых ОРДЛО в Конституции, то для нас это неприемлемо и мы откровенно об этом говорим с нашими партнерами", – отметил министр.
Также он заявил, что рассчитывает на конструктивную позицию России по Минским договоренностям. В первую очередь, на соблюдение Кремлем первого и важнейшего правила Минских соглашений – полного и всеобъемлющего прекращения огня.
"Любые попытки извратить Минские договоренности, интерпретировать их таким образом, чтобы реинтеграция состоялась на российских условиях, обречены на провал", – сказал Кулеба.
Как сообщал OBOZREVATEL, на переговорах по Донбассу между представителями стран "нормандской четверки" в Берлине Москва потребовала от Украины изменить Конституцию и прописать в ней особый статус ОРДЛО. На что РФ предложили выполнить договоренности по прекращению огня и обмену пленными, достигнутые ранее.