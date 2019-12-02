"Ни одна партия не пойдет": Зеленский сделал громкое заявление о выборах на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей можно проводить только по украинскому законодательству после деоккупации.

Об этом он рассказал в интервью западным СМИ – Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazera Wyborcza. Он напомнил, что законодательство исключает присутствие террористов.

"Выборы проходят по украинскому законодательству. И украинский закон исключает присутствие боевиков. Все украинские партии должны иметь доступ, наблюдатели, журналисты, ОБСЕ, Центральная избирательная комиссия. Если есть вооруженные группировки, ни одна партия не пойдет туда", – сказал Зеленский.

Владимир Зеленский сделал заявление о выборах на Донбассе

Говоря о контроле над границей с Россией, президент указал, что "это будет самый сложный вопрос из всех, если мы когда-нибудь придём к его обсуждению".

"Я говорю им честно: я не согласен с тем, как этот вопрос был решен в Минске. Согласно Минским соглашениям, сначала пройдут выборы, затем контроль над границей", – сказал он.

Зеленский отметил, что такова позиция украинцев по данному вопросу, но это не записано в Минских соглашениях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявлял, что выборы возможны после вывода войск РФ из Донбасса и окончательного обмена пленными. Глава МИД Украины Вадим Пристайко также поддержал проведение выборов на Донбассе, заявив, что сейчас наблюдается оттепель между Украиной и РФ.

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