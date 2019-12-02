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2 декабря • обновлено в 22:21
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"Ни одна партия не пойдет": Зеленский сделал громкое заявление о выборах на Донбассе

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей можно проводить только по украинскому законодательству после деоккупации.

Об этом он рассказал в интервью западным СМИ – Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazera Wyborcza. Он напомнил, что законодательство исключает присутствие террористов.

"Выборы проходят по украинскому законодательству. И украинский закон исключает присутствие боевиков. Все украинские партии должны иметь доступ, наблюдатели, журналисты, ОБСЕ, Центральная избирательная комиссия. Если есть вооруженные группировки, ни одна партия не пойдет туда", – сказал Зеленский.

Владимир Зеленский сделал заявление о выборах на Донбассе

Владимир Зеленский сделал заявление о выборах на Донбассе

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Обсудит с Путиным: Зеленский сделал заявление о выборах на Донбассе

Говоря о контроле над границей с Россией, президент указал, что "это будет самый сложный вопрос из всех, если мы когда-нибудь придём к его обсуждению".

"Я говорю им честно: я не согласен с тем, как этот вопрос был решен в Минске. Согласно Минским соглашениям, сначала пройдут выборы, затем контроль над границей", – сказал он.

Зеленский отметил, что такова позиция украинцев по данному вопросу, но это не записано в Минских соглашениях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявлял, что выборы возможны после вывода войск РФ из Донбасса и окончательного обмена пленными. Глава МИД Украины Вадим Пристайко также поддержал проведение выборов на Донбассе, заявив, что сейчас наблюдается оттепель между Украиной и РФ.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Война на Донбассе
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Комментарии
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
В какое стойло определят свiдомо MAHДАйнутую отару, там она и будет бекать мекать хрюкать...и то по команде!!!
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Минские соглашения: "Выборы проходят по специальному украинскому законодательству, согласованному с ДHP и ЛHP". Про какую-то там "оккупацию" или "деоккупацию" в Минских соглашениях ни слова.
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Oвцexyeв Пcoй, милейший yтыpoк, вы взяли себе очень opигинальную пoдпись, она даже немного cмeшная :)). Но вообще, вы пpaктически пpaвы, да, на ocновании зaкoна Укpaины. Только если вы внимательно посмотрите Минcкие coглашения, то увидите, что там дальше напиcaно про oбязaтeльное coглacoвание с пpeдcтaвитeлями Дoнeцка и Лyгaнcка. То есть BPУ дoлжна будет отпpaвить тeкст зaкoнопpoeкта в Дoнецк и Лyгaнск, получить оттуда зaмeчания, внести их и пpинять. Бyду мoлиться o вашем здpaвии и хоpoшем зpeнии, чтобы вы могли всё пpoчитать. Да пpeбудут с нами евpoпейские пoлитичeские цeннocти, аминь!
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Овцехуев Псой
Овцехуев Псой
Rabinovich Alexander, местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основании Закона Украины, не п*зди, утырок лапотный
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