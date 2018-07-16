#Нікраплідніпровськоїводиокупантам

Звичайно, Моніторингова група "Майдану Закордонних Справ", "Інституту Чорноморських Стратегічних Досліджень" та www.blackseanews.net знала, що днями розпочнеться кампанія в ЗМІ та соцмережах за розблокування постачань дніпровської води до окупованого Криму. Вона розпочалась наприкінці минулого тижня.

Але ми трохи вичікували - щоб виявилась "група впливу РФ", що працює на замовлення, та просто добрі та наївні люди, що дуже співчувають та хвилюються.

Це тільки перший пункт нової програми РФ. Другий - після води - розблокування торгівлі з окупованою територією. Третє - ви не повірите, але це так: активно йде пошук підходів до відновлення залізничного сполучення...

Ви почуєте багато слізних співчуттів. Але ніхто з них не скаже - кому насправді в першу чергу не вистачає дніпровської води: 1) хімічним заводам п. Фірташа, це головний споживач водички; 2) 20 заводам оборонно-промислового комплексу, які будують кораблі з ракетами "Калібр", що направлені на нас; 3) 60 тисячам військовослужбовців окупаційних збройних сил РФ та 100 тисячам членам їх сімей; 500 тисячам "понаїхавших" ФСБшників, прокурорів, слідчих та поліцаїв, що знущаються та саджають в тюрми наших громадян.

Ніхто з них не скаже, що це - шлях, наприкінці якого - визнання анексії де-факто та відміна міжнародних санкцій. Тобто капітуляція. Подробиці - трохи згодом.

І нарешті: цього зрадництва НЕ БУДЕ... Ми не дамо. Так що прохання до "стурбованих" - не треба так хвилюватися. Не очікуйте гонорарів від держави-окупанта та вбивці. Ви їх не заробите.