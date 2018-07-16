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Андрей Клименко
Андрей Клименко
Главный редактор BlackSeaNewsВсе статьи автора

Ні краплі дніпровської води окупантам Криму!

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#Нікраплідніпровськоїводиокупантам

Звичайно, Моніторингова група "Майдану Закордонних Справ", "Інституту Чорноморських Стратегічних Досліджень" та www.blackseanews.net знала, що днями розпочнеться кампанія в ЗМІ та соцмережах за розблокування постачань дніпровської води до окупованого Криму. Вона розпочалась наприкінці минулого тижня.

Але ми трохи вичікували - щоб виявилась "група впливу РФ", що працює на замовлення, та просто добрі та наївні люди, що дуже співчувають та хвилюються.

Це тільки перший пункт нової програми РФ. Другий - після води - розблокування торгівлі з окупованою територією. Третє - ви не повірите, але це так: активно йде пошук підходів до відновлення залізничного сполучення...

Ви почуєте багато слізних співчуттів. Але ніхто з них не скаже - кому насправді в першу чергу не вистачає дніпровської води: 1) хімічним заводам п. Фірташа, це головний споживач водички; 2) 20 заводам оборонно-промислового комплексу, які будують кораблі з ракетами "Калібр", що направлені на нас; 3) 60 тисячам військовослужбовців окупаційних збройних сил РФ та 100 тисячам членам їх сімей; 500 тисячам "понаїхавших" ФСБшників, прокурорів, слідчих та поліцаїв, що знущаються та саджають в тюрми наших громадян.

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Ніхто з них не скаже, що це - шлях, наприкінці якого - визнання анексії де-факто та відміна міжнародних санкцій. Тобто капітуляція. Подробиці - трохи згодом.

І нарешті: цього зрадництва НЕ БУДЕ... Ми не дамо. Так що прохання до "стурбованих" - не треба так хвилюватися. Не очікуйте гонорарів від держави-окупанта та вбивці. Ви їх не заробите.

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Автор
Андрей КлименкоАндрей Клименко
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Объект
Крым
Источник
Источник:Facebook Андрія Клименка
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Дяченко Андрей
Дяченко Андрей
Хлор для дезінфекції води-це вчорашній день. Така вода не є безпечною для споживання. Кому це треба пояснювати? Є продуктивні і сучасні методи(наприклад іонізаційний,озонізація,ультразвук та інше) . Інша справа,що для цього потрібні гроші і ...зломати опір монополіста Коломойського. Все можна зробити і без хлору,але окрім вищезгаданого є ще відсутність фаховості у роботі кабінету міністрів,господарників районів,міст...Та й відволікають,то т.з. "воїни-інтернаціоналісти"(якими вони ніколи не були), то "Евробля-бля-хи"...Бо кожен живе досить обмежено,лише для себе,допоки "півні" не клюнуть,то ми й не задумуємся над загальними ДЕРЖАВНИМИ проблемами...Якщо на грецький манер-ми ІДІОТИ.
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Procenko Dima
Procenko Dima
Да у вас тоже с водой проблемы. Вам ее очищать нечем. Где хлор?
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Иванов Илья
Иванов Илья
Procenko Dima, из Румынии едеь.а ты козлорыл воду по мосту вози
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