"Ни клочка своей земли не отдадим": Порошенко признался в испытаниях новейшего ударного вооружения

Президент Украины Петр Порошенко намерен развивать новейшие ракетные технологии в Украине для того, чтобы в полной мере защитить страну от агрессии.

Об этом глава государства заявил в эфире программы "Свобода слова на ICTV". Он также анонсировал испытания ударных беспилотников, полученных в результате договоренностей с Турцией.

"Мы ни на кого не собираемся нападать. Это моя принципиальная позиция. Нас не интересует ни один клочок земли за пределами признанных на международном уровне границ Украины. Но мы никогда не отдадим ни клочка своей земли! Поэтому я отдал приказ и оборонный комплекс активизировался к испытанию соответствующих типов ракет", – сказал президент.

Петр Порошенко Скриншот из видео

По его словам, с момента прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности, который нарушила Россия, Украина получила новые возможности.

"Почему мы сегодня должны сидеть, сложа руки, если у нас есть ракетные технологии, соответствующие специалисты?" – задался он вопросом.

"У нас сейчас есть агрессия, и мы бы безответственно вели себя, если бы не усовершенствовали наши ракетные технологии, увеличивали радиус ракет, которые будут стоять у нас на вооружении, и их точность. Новейшие технологии, которые Украина сможет получить, обязательно будут у наших бойцов", – резюмировал Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко заявил, что в случае победы на выборах первым приоритетом для него будет вопрос деоккупации и возвращения Крыма.

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