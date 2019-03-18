|Политика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

"Ни клочка своей земли не отдадим": Порошенко признался в испытаниях новейшего ударного вооружения

Читать материал на украинском

Президент Украины Петр Порошенко намерен развивать новейшие ракетные технологии в Украине для того, чтобы в полной мере защитить страну от агрессии.

Об этом глава государства заявил в эфире программы "Свобода слова на ICTV". Он также анонсировал испытания ударных беспилотников, полученных в результате договоренностей с Турцией.

"Мы ни на кого не собираемся нападать. Это моя принципиальная позиция. Нас не интересует ни один клочок земли за пределами признанных на международном уровне границ Украины. Но мы никогда не отдадим ни клочка своей земли! Поэтому я отдал приказ и оборонный комплекс активизировался к испытанию соответствующих типов ракет", – сказал президент.

Новости
Путин развязал Украине руки: Порошенко сделал заявление о разработке мощных ракет

Петр Порошенко

Петр Порошенко

Скриншот из видео

По его словам, с момента прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности, который нарушила Россия, Украина получила новые возможности.

"Почему мы сегодня должны сидеть, сложа руки, если у нас есть ракетные технологии, соответствующие специалисты?" – задался он вопросом.

"У нас сейчас есть агрессия, и мы бы безответственно вели себя, если бы не усовершенствовали наши ракетные технологии, увеличивали радиус ракет, которые будут стоять у нас на вооружении, и их точность. Новейшие технологии, которые Украина сможет получить, обязательно будут у наших бойцов", – резюмировал Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко заявил, что в случае победы на выборах первым приоритетом для него будет вопрос деоккупации и возвращения Крыма.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Теги
УкроборонпромВСУ
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
2
Смешно
10
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Михайлов Александр
Михайлов Александр
Этот нацист на Россию Решил напасть))) Забыл урод что Крым ээто Россия)) Бандеры стругайте гробы себе)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения