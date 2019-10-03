Ни кастрации, ни реестра: "Слуги народа" отказались ужесточать наказание педофилам

Монобольшинство Верховной Рады и нардепы других фракций прислушались к предложению президента Владимира Зеленского и отказались от узаконивания обязательной химической кастрации педофилов.

Такое решение парламент принял на заседании в четверг, 3 октября. "За" отклонение законопроекта № 0977 проголосовали 238 народных депутата. Текст документа обнародован пресс-службой Рады.

Иллюстрация. Наказание педофилов Коллаж

Отметим, документом было предусмотрено создание реестра педофилов. Законопроект, как отмечал ранее президент, не содержит четко определенного порядка принудительного применения химической кастрации.

"При таких обстоятельствах введение антиандрогенных лекарственных препаратов всем осужденным, совершившим упомянутое преступление, независимо от наличия у лица противопоказаний к введению таких препаратов, может привести к ухудшению состояния его здоровья или стать причиной преждевременной смерти.

Поэтому имеет место нарушение неотъемлемого права на жизнь, закрепленного Конституцией Украины", – говорится в предложениях главы государства.

Результаты поименного голосования:

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский не подписал закон о принудительной химической кастрации педофилов и объяснил это тем, что он противоречит Конституции и закону " О защите персональных данных".

Как сообщал OBOZREVATEL:

11 июля текущего года Верховная Рада проголосовала за усиление ответственности за преступления, совершенные относительно малолетних, несовершеннолетних и лиц, которые не достигли половой зрелости.

4 сентября президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон о кастрации педофилов. Так, на сайте Верховной Рады указано, что документ возвращается на доработку.

В опросе OBOZREVATEL украинцы поддержали введение добровольной, а не принудительной химической кастрации для преступников, осужденных за сексуальные преступления против детей.

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