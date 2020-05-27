Венедиктова решила досрочно уволить Специального аникоррупционного прокурора Холодницкого. И тут внезапно раскрылось как ГПУ при Рябошапке спасла ставленника Кремля Рената Кузьмина от уголовного дела и лишения депутатского мандата!

Ни дня без сенсации, затмевающей все прочие. Попытка снять Холодницкого досрочно является одной из самых сильных кадровых инициатив в правоохранительном блоке с далеко идущими последствиями для многих известных антикоррупционных расследований. А закрытие дела против Кузьмина вызывает вопрос - не является ли это самой позорной и предательской коррупцией ради "договорняка" с Москвой?

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила о критических проблемах в работе Специальной антикоррупционной прокуратуры, в частности, в нежелании главы САП Назара Холодницкого передать в суд дело народного депутата ОПЗЖ Рената Кузьмина, а также ряд других уголовных дел.

В специальном заявлении Венедиктова сказала:

"Вопреки постановлению следственного судьи, Специализированной антикоррупционной прокуратурой не обеспечено принятие законного решения в отношении бывшего топ-руководителя правоохранительного органа по факту незаконного завладения земельным участком в Киеве. В рекреационной местности в Пуще Водице, где чиновнику дали всего две служебные комнаты, он вырубил ценные деревья, обнес гектар площади забором и построил себе дворец на 1000 квадратов. Еще в 2017 году ему сообщено о подозрении, затем он был в международном розыске, а в прошлом году стал народным депутатом Украины (речь идет о деле Рента Кузьмина - Ю.Б.). ...В течение шести месяцев после получения этого производства не было обеспечено выполнение ни одного следственного и процессуального действия, производство было закрыто из-за нарушения сроков. Полное отсутствие адекватных мер со стороны руководства этой прокуратуры и такая беспомощность не может больше оставаться без реагирования генерального прокурора... Я просто не имею права подвести ожидания граждан Украины, президента и моих бывших коллег по работе в парламенте. И не подведу".

По данным источников Цензор.Нет, Венедиктова планирует передать рассмотрение всех вопросов по деятельности Холодницкого в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров. Эта инициатива генпрокурора, по данным Цензор.Нет, поддержана целым рядом дипломатов ведущих западных стран, которые курируют антикоррупционные процессы в Украине.

Ответный ход последовал поздно ночью. Большинство прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры выступили в поддержку Холодницкого и подписали письмо, которое опровергает все обвинения Венедиктовой в проволочке дел.

Ответ оказался весьма скандальным, поскольку выяснилось, что дело против Кузьмина было закрыто... самой Генеральной прокуратурой! Судя по характеру закрытия, дело против Кузьмина просто банально продали. Продали тогда, когда ГПУ возглавлял предшественник Венедиктовой Руслан Рябошапка.

Судите сами, прокуроры САП рассказали просто сенсационные подробности - оказывается, прокурор ГПУ в деле Кузьмина поддержал ходатайство об ограничении сроков расследования до 15 декабря 2019-го года! И суд в какой-то районный суд в Черкасской области подмахнул такое позорнейшее для ГПУ решение.

Более того - ГПУ не обжаловала это решение в апелляции, то есть Генпрокуратура сознательно помогла Кузьмину, прекрасно понимая последствия!

Но чтобы снять с себя ответственность за скорое закрытие дела, и накануне предельного срока Рябошапка скинул дело Кузьмина в САП.

Дело Кузьмина не расследовали, потому что когда САП опротестовала решение об ограничении следствия, другой суд отказал в требовании, поскольку прикрылся ходатайством Генеральной прокуратуры!

Дело Кузьмина "слили". И "слил" его абсолютно осознанно сотрудники ГПУ, с ведома или при попустительстве Руслана Рябошапки, а к Холодницкому это не имеет никакого отношения.

Впрочем, очевидно, что Венедиктова отнюдь не случайно сделала заявление. Оно носит не столько процессуальный, сколько политический характер.

Рябошапка заявил после отставки, что НАБУ и САП при нем работали очень эффективно и начали продвигаться в расследовании резонансных дел. Но дело Кузьмина все слова Рябошапки подвергает сомнению. И Венедиктова Рябошапку этим делом явно припечатывает.

Одновременно, Венедиктова приобретает авторитет, как человек, который открыто выступает за расследование дела, которое касается одного из ключевых людей во фракции ОПЗЖ. Мало кто знает, но кандидатуру Кузьмина в список пророссийской партии продвигал напрямую Кремль. Удар по Кузьмину - это удар и по Медведчуку и по всему проекту ОПЗЖ.

Сбивая Холодницкого, Венедиктова вступает в долгий процесс, делая то, о чем много лет говорили некоторые наши антикоррупционные организации и директор НАБУ. Правда, теперь непонятно, обрадуются ли они этому подарку сейчас...

Впрочем, посмотрим, что останется от обвинений против Холодницкого на заседании КДКП. Несмотря на всю политику, обвинять САП в делах, которые демонстративно "слила" сама Генпрокуратура - это будет перебор даже во времена турборежима.

Впрочем, озвучен повод добиться досрочной отставки Холодницкого. Неслучайно, его перестали приглашать на совещания в ОГПУ, а генпрокурор проводит консультации с парламентом по вопросу проведения нового конкурса на подбор нового прокурора САП. Если президент Владимир Зеленский поддержит инициативу Венедиктовой, с высокой степенью вероятности главу САП поменяют досрочно.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!