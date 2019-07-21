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"Независимость Украины закончится": Муждабаев предупредил о ловушке

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Прямые переговоры между официальным Киевом и "властями" "ДНР" и "ЛНР" будут означать поражение Украины.

"Как только такие переговоры начнутся, разговоры о независимой Украине закончатся", – заявил OBOZREVATEL журналист Айдер Муждабаев.

"Это будет означать, что Украина сдалась, признала российскую ложь. Как говорят, если палец в ловушку попал, то и весь пропал. Это то, о чем мечтает Путин. И это то, чего он хочет. Он хочет навсегда оставить себе Крым и заставить Украину считаться с оккупированной Россией территорией", – подчеркнул журналист.

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Он убежден: "Любое общение, даже самое, вроде бы, гуманитарное, де-факто приводит к признанию того, что они существуют, и что у украинцев к ним уже другое отношение, а не как к коллаборантам, назначенным другим государством. Если такая ошибка будет совершена, ее последствия предположить несложно".

Айдер Муждабаев

Айдер Муждабаев

Facebook Natalia Igorevna

Муждабаев высказал надежду на то, что власть Украины не пойдет на такой шаг. "Если начинается контакт украинской власти и этих товарищей, то рушится вся политика Украины, фактически это признание поражения. Думаю, только безумный человек или Медведчук может пойти на это", – заявил он.

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Как писал OBOZREVATEL, 18 июля президент России Владимир Путин встретился с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком. Путин заявил, что он за "прямой контакт Киева и "властей" "ДНР" и "ЛНР".

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт
Персона
Айдер Муждабаев
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Это что за крендель??
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Одного не понимаю почему этот татарин тут а не в окопах со своими татарами??????какого хрена его слушать если оно не отвоевывает свой Крым а хочет что бы украинцы за него воевали!!
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