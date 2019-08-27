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"Независимость под угрозой!" Чубаров указал на риски для Украины

1.1т Читать материал на украинском

Оккупация Российской Федерацией Крыма и его дальнейшая незаконная аннексия несет угрозу для независимости Украины.

Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в интервью Крым.Реалии, оценил свою работу в парламенте после аннексии полуострова.

"Я бы отметил, что в украинском политикуме изменилось отношение к Крыму и крымскотатарскому народу. Оккупация Крыма и его дальнейшая незаконная аннексия многим в Украине открыла глаза по отношению к крымским татарам. Это позволило принять ряд решений, которые игнорировались на протяжении более 23-х лет. Скажем, о признании Меджлиса и Курултая крымскотатарского народа. С этого момента мы начали активно взаимодействовать с органами государственной власти, чтобы приблизить деоккупацию Крыма", - отметил он.

Второе направление, которое Чубаров отметил, – это то, что были объединены усилия Меджлиса, ряда министерств и ведомств Украины.

Рефат Чубаров

Рефат Чубаров

Крым.Реалии

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"Особенно за пределами Украины, во взаимодействии с нашими международными партнерами. Проще говоря, нам удалось мобилизовать украинское общественное мнение вокруг Крыма и осознания того, что без восстановления государственного суверенитета Украины над Крымом украинское независимое государство может оказаться под риском. Некоторые из нас даже говорили, что оно может просто не состояться", - заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Чубаров дал Зеленскому совет начинать восстанавливать территориальную целостность страны с Крыма.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Рефат Чубаров
Место
Украина
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Mega Death
Mega Death
Раз у Украины нет Крыма, то нет и проблем с татарами)) Решать Фолклендские проблемы аргентинцев , проживающих на Украине,
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